خلال إستقباله وزير الخارجية العماني؛

روحاني: إيران مصممة علي تطوير شامل للعلاقات مع سلطنة عمان

طهران /18 آذار/مارس/إرنا- أعتبر رئيس الجمهورية حسن روحاني إن العلاقات بين إيران وسلطنة عمان وثيقة وأخوية وتتجه نحو المزيد من التطور مشددا علي ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وخلال استقباله وزير الخارجية العماني 'يوسف بن علوي' اليوم الأحد شدد روحاني علي أهمية تطوير العلاقات المصرفية والتعاون التجاري والإقتصادي بين البلدين مؤكداً إن إيران مصممة علي تطوير شامل للعلاقات مع سلطنة عمان.
وشدد روحاني علي ضرورة تشجيع رجال الأعمال والإقتصاديين في البلدين لتبادل الإستثمارات والمشاريع المشتركة مشيراً إلي وجود الكثير من الإمكانيات والطاقات علي صعيد الإستثمار في مجال البتروكيماويات والطاقة والصلب والألومينيوم والسكك الحديدية وتطوير الموانئ.
واشار إلي أن تطوير مينائي جابهار وجاسك وربط السكك الحديدية بين جابهار وزاهدان سيؤثران ايجابا في تطوير العلاقات الإقتصادية بين بلدان المنطقة مشدداً علي ضرورة السعي من أجل التنفيذ الفوري للإتفاقيات المشتركة بين البلدين في المجالات المختلفة وخاصة الطاقة والترانزيت.
وقال روحاني: إن إيران وعمان تتحملان اليوم مسؤوليات ثقيلة تجاه قضايا المنطقة وينبغي الإستفادة من التجارب المتاحة للبلدين لتعزيز السلام والإستقرار في المنطقة.
ووصف الرئيس روحاني الأوضاع الإنسانية في اليمن بأنها متأزمة ومقلقة مشدداً علي ضرورة إرسال المساعدات الدوائية والغذائية للشعب اليمني والسعي لوقف القصف وعمليات القتل التي يتعرض لها الشعب هناك.
من جانبه نوه وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بالعلاقات الوثيقة والمتطورة بين إيران والسلطنة مشدداً علي رغبة عمان الثابتة في تعزيز العلاقات الشاملة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإنها علي استعداد للتقدم بمزيد من الخطوات علي صعيد التعاون التجاري والثقافي بين البلدين.
وشدد علي ضرورة تسهيل العلاقات المصرفية بين البلدين لافتاً إلي ضرورة تشجيع رجال الإعمال والإقتصاديين في البلدين علي تعزيز التعاون وتبادل الإستثمارات بين الجانبين.
وثمن علوي الأهمية التي توليها إيران للسلام والإستقرار في المنطقة مشيراً إلي أن النزاع في اليمن لم يجلب سوي المصائب والويلات للمنطقة وينبغي بذل مزيد من الجهود لوقف عمليات القتل التي يتعرض لها الشعب اليمني.
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روحاني: إيران مصممة علي تطوير شامل للعلاقات مع سلطنة عمان

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