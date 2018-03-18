وقوف العالم الي جانب ايران وبوجه الولايات المتحدة

وأشار رئيس المجلس الأعلي للأمن القومي الايراني في تصريح له اليوم الاحد الي فشل من شاؤوا إحالة الملف الايراني الي الامم المتحدة والزعم بأنّ الشعب الايراني لاتُراعَي له حقوق فلم يشاركهم أحد الرأي في ذلك تحت اروقة مجلس الأمن فواجهوا نفس النكسة التي جربوها خلال نقلهم الملف الايراني الي مجلس الأمن للتنديد بايران في قضية اليمن ناهيكم عن التنديد والاستنكار الذي واجهوه من جانب الرأي العام العالمي وحكومات وشعوب العالم الاسلامي عند إعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وشكر روحاني جميع من ساعد علي الحاق الهزيمة بأكبر جماعة إرهابية ومجرمة تسمي بداعش وإركاعها معتبراً ذلك هدية للبشرية بأُسرها مقدراً لهذه الفئة من المكافحين تضحياتهم وقال: لولا هذه التضحيات لما كان الاستقرار يسود المنطقة معلناً سياسة ايران في مواصلة الكفاح من أجل حفظ الاستقرار واستتباب الأمن علي الصعيد الاقليمي داعياً الي أن يحصد الجميع نتاجاً ايجابياً في هذا المجال خلال العام الجديد.

وفي حديث له عن الاستراتيجية الايرانية وصفها بالقائمة علي ركيزة العزة والتعامل البناء مع العالم رغم معارضة أو إستياء هذا وذاك مشدداً علي أنّ ايران لن تتنازل عن مصالحها الوطنية في أي بقعة من العالم وسنحافظ علي أمننا القومي ومصالحنا الوطنية ونحن علي ثقة بأنّ الشعب واقف الي جانبنا.

كما قدّم الرئيس الايراني شكره لسماحة القائد المعظم لدعمه للحكومة طيلة سنوات عملها معرباً عن عدم استغناء الحكومة عن هذا الدعم الكريم.

هذا وقدّر الرئيس الايراني للإعلاميين نشاطهم وجهودهم في التغطية الاعلامية للأحداث مؤكداً علي ضرورة الإعتراف بالنقد الشعبي وضرورة رفع مستوي البهجة والسرور في نفوس المواطنين وتعاونهم في الحقول السياسية والاجتماعية.

إنتهي** ع ج** 1837

