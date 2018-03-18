الرئيس روحاني:

وقوف العالم الي جانب ايران وبوجه الولايات المتحدة

طهران/ 18 آذار/مارس – إرنا – أشاد الرئيس حسن روحاني بالنجاحات التي حققتها الجمهورية الاسلامية الايرانية طيلة السنوات الماضية والفشل الذي جربه الأعداء الذي قلّ له مثيل. فعندما إصطف اولئك الأعداء أمام ايران في قضية برنامجها النووي وزعموا بعدم التزام ايران بتعهداتها رأينا كيف وقف العالم بأسره بوجههم واُغلق الملف تماماً والأهم ما قامت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد ذلك بالإعلان عن التزام ايران بتعهداتها الواردة في الاتفاق.

وأشار رئيس المجلس الأعلي للأمن القومي الايراني في تصريح له اليوم الاحد الي فشل من شاؤوا إحالة الملف الايراني الي الامم المتحدة والزعم بأنّ الشعب الايراني لاتُراعَي له حقوق فلم يشاركهم أحد الرأي في ذلك تحت اروقة مجلس الأمن فواجهوا نفس النكسة التي جربوها خلال نقلهم الملف الايراني الي مجلس الأمن للتنديد بايران في قضية اليمن ناهيكم عن التنديد والاستنكار الذي واجهوه من جانب الرأي العام العالمي وحكومات وشعوب العالم الاسلامي عند إعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة للكيان الصهيوني.
وشكر روحاني جميع من ساعد علي الحاق الهزيمة بأكبر جماعة إرهابية ومجرمة تسمي بداعش وإركاعها معتبراً ذلك هدية للبشرية بأُسرها مقدراً لهذه الفئة من المكافحين تضحياتهم وقال: لولا هذه التضحيات لما كان الاستقرار يسود المنطقة معلناً سياسة ايران في مواصلة الكفاح من أجل حفظ الاستقرار واستتباب الأمن علي الصعيد الاقليمي داعياً الي أن يحصد الجميع نتاجاً ايجابياً في هذا المجال خلال العام الجديد.
وفي حديث له عن الاستراتيجية الايرانية وصفها بالقائمة علي ركيزة العزة والتعامل البناء مع العالم رغم معارضة أو إستياء هذا وذاك مشدداً علي أنّ ايران لن تتنازل عن مصالحها الوطنية في أي بقعة من العالم وسنحافظ علي أمننا القومي ومصالحنا الوطنية ونحن علي ثقة بأنّ الشعب واقف الي جانبنا.
كما قدّم الرئيس الايراني شكره لسماحة القائد المعظم لدعمه للحكومة طيلة سنوات عملها معرباً عن عدم استغناء الحكومة عن هذا الدعم الكريم.
هذا وقدّر الرئيس الايراني للإعلاميين نشاطهم وجهودهم في التغطية الاعلامية للأحداث مؤكداً علي ضرورة الإعتراف بالنقد الشعبي وضرورة رفع مستوي البهجة والسرور في نفوس المواطنين وتعاونهم في الحقول السياسية والاجتماعية.
إنتهي** ع ج** 1837



برچسب ها

سياسي

حسن روحاني

مؤامرات الأعداء

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وقوف العالم الي جانب ايران وبوجه الولايات المتحدة

معظم المشاهدات

النيابة العامة في طهران تؤكد اعتقال رئيس مكتب الرئيس الايراني السابق

النيابة العامة في طهران تؤكد اعتقال رئيس مكتب الرئيس الايراني السابق

زیارة بن علوی لطهران تأتی فی اطار العلاقات الثنائیة

المتحدث باسم الخارجیة فی تصریح لارنا:

زیارة بن علوی لطهران تأتی فی اطار العلاقات الثنائیة

شمخانی : ایران سترد فی الوقت المناسب علي نقض العهود الامریكیة قبال الاتفاق النووی

شمخانی : ایران سترد فی الوقت المناسب علي نقض العهود الامریكیة قبال الاتفاق النووی

وزير الخارجية العماني يدعو لاستخدام العملتين العمانية والايرانية لتطوير العلاقات التجارية

خلال اللقاء مع رئيس البنك المركزي الايراني؛

وزير الخارجية العماني يدعو لاستخدام العملتين العمانية والايرانية لتطوير العلاقات التجارية

عمليات عسكرية للقضاء علي بقايا داعش في صحراء الانبار وبادية النجف

عمليات عسكرية للقضاء علي بقايا داعش في صحراء الانبار وبادية النجف

أحدث الأخبار

تبيين `مكانة اللغة والادب الفارسي في تركيا` خلال معرض اسطنبول للكتاب

تبيين 'مكانة اللغة والادب الفارسي في تركيا' خلال معرض اسطنبول للكتاب

الجيش السوري يتقدم في عملياته لاجتثاث الإرهابيين من الغوطة الشرقية

الجيش السوري يتقدم في عملياته لاجتثاث الإرهابيين من الغوطة الشرقية

الرئيس الأسد يلتقي عناصر من الجيش السوري علي خطوط النار في الغوطة الشرقية

الرئيس الأسد يلتقي عناصر من الجيش السوري علي خطوط النار في الغوطة الشرقية

خبير صيني : ايران محور المواجهة ضد الارهاب

خبير صيني : ايران محور المواجهة ضد الارهاب

`آر يو فاليبال` يحصل علي جائزة أفضل فيلم في مهرجان هونغ كونغ السينمائي

'آر يو فاليبال' يحصل علي جائزة أفضل فيلم في مهرجان هونغ كونغ السينمائي

موضوعات مرتبط