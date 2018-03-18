روحاني: تعزيز علاقات ايران وبيلاروسيا يصب في اطار مصالح الشعبين

طهران/ 18 اذار/ مارس/ ارنا - هنأ رئيس الجمهورية في رسالة، الذكري السنوية الـ25 لاقرار العلاقات الودية المفعمة بالتعاون بين طهران ومينسيك، معربا عن امله في المزيد من تعزيز العلاقات الطيبة بين ايران وبيلاروسيا في اطار المصالح المتبادلة.

وقدم الرئيس روحاني في جانب من رسالته الي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وللحكومة والشعب البيلاروسي، التهاني بمناسبة حلول الذكري السنوية الخامسة والعشرين لاقرار العلاقات الودية المفعمة بالتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية بيلاروسيا.
واشار رئيس الجمهورية الي انه ورغم التحديات والتطورات الواسعة في الدول المحيطة بنا خلال ربع القرن الماضي وتأثيرها علي الجميع، الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبيلاروسيا وباتخاذ سياسات مستقلة اظهرا عزمهما علي تطوير التعاون خدمة لمصالح البلدين.
واضاف روحاني: علي هذا الاساس فان التعاون الوثيق بين الحكومتين الايرانية والبيلاروسية ولاكثر من عقدين حول العديد من القضايا والمواضيع الثنائية والدولية، حمل نتائج مثمرة للبلدين.
وأكد رئيس الجمهورية، ان تبادل الوفود وعلي مختلف المستويات وتعزيز العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، يكشف وبشكل جيد تمتين العلاقات بين البلدين.
وتطرق روحاني الي ان اقامة 14 جولة من اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي واقامة ورشات عمل ولجان فرعية، يؤكد الحرص الجاد من قبل الطرفين لتطوير التعاون الثنائي.
و تطرق رئيس الجمهورية الي الانجازات القيمة للعلاقات بين ايران وبيلاروسيا خلال السنوات الـ25 الماضية، مؤكدا بان اجتياز العقبات يضع افاقا واضحة امامنا، معربا عن اطمئنانه بان العلاقات الطيبة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية بيلاروسيا ستتعزز أكثر فاكثر خدمة لمصالح الشعبين.
وسأل رئيس الجمهورية الباري تعالي المزيد الصحة والسلامة والنجاح للرئيس البيلاروسي والسعادة والتقدم للحكومة والشعب البيلاروسي.
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روحاني: تعزيز علاقات ايران وبيلاروسيا يصب في اطار مصالح الشعبين

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