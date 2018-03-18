جهانغيري: الحكومة مستعدة للتطورات المتعلقة بالاتفاق النووي

طهران/18آذار/مارس/ارنا- أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية 'اسحاق جهانغيري' إن لدي الحكومة برامج بشأن كافة التطورات المتعلقة بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) و إنها خططت منذ فترة في هذا المجال.

وجاءت تصريحاته اليوم الاحد خلال اجتماع مجلس الوزراء ردا علي عما تقوم به الحكومة في حال خروج امريكا من الاتفاق النووي، حيث قال ان امريكا إن خرجت من الاتفاق، لدينا سيناريوهات مختلفة في هذا المجال و المهم هو ان الحكومة خططت لمختلف الظروف.
واعرب عن امله بأن لا يرتكب الغرب و امريكا خطئا و الطريق يبقي معبدا أمام استمرار الاتفاق النووي والعلاقات المتمخضة عنه و كذلك افادة ايران من هذا الاتفاق.
وفي جانب اخر من تصريحاته اشار جهانغيري الي موضوع الصواريخ الايرانية واضاف: اننا لن نجري مفاوضات مع اي طرف بشأن مصالح البلاد وعقيدتنا الدفاعية، مؤكدا علي ضرورة امتلاك قدرات جيدة للدفاع عن البلاد و استخدام كافة الامكانيات لتعزيز القدارات الدفاعية.
ونوه الي ان ايران عانت من القصف الصاروخي (خلال فترة الحرب المفروضة عليها 1980-1988) بينما لم تساعدنا اي دولة انذاك بصاروخ واحد، قائلا إن الشباب الايرانيين حققوا انجازات دفاعاية كبيرة للشعب الايراني و للمنطقة و ان التاريخ يشهد بان ايران لم و لن تقوم باي اعتداء علي اي دولة في المنطقة .
وفي جانب اخر من تصريحاته اشار جهانغيري الي اهمية استقطاب الاستثمارات الاجنبية وقال ان المصادر المالية الخارجية تتحرك نحو ايران و اذا كانت هناك اجواء دولية مناسبة مع الظروف الحالية سنتمكن من استقطاب هذه الاستثمارات.
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جهانغيري: الحكومة مستعدة للتطورات المتعلقة بالاتفاق النووي

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