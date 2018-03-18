في اتصال هاتفي

يوسف بن علوي تمني الصحة والعافية لظريف

طهران/ 18 اذار/ مارس/ ارنا - تمني وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في اتصال هاتفي اجراه مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي يعاني من وعكة صحية، له الصحة والعافية.

وإثر تعرض ظريف لوعكة صحية والغاء لقائه اليوم مع نظيره العماني، اتصل يوسف بن علوي بالدكتور ظريف قبل ظهر اليوم ليطمئن علي صحته، متمنيا له الصحة والعافية والشفاء العاجل.
وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قد أعلن اليوم عن الغاء جميع برامج ولقاءات وزير الخارجية محمد جواد ظريف ليومي السبت والاحد بسبب وعكة صحية.
واضاف قاسمي اليوم الاحد، ان برامج ولقاءات دكتور ظريف قد علقت لتعرضة لوعكة صحية يوم امس ودخوله المستشفي لعدة ساعات، كما تم الغاء لقائه المقرر اليوم مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لحاجته الي استراحة كاملة حسب تشخيص الاطباء.
وصرح المتحدث باسم الخارجية بان وزير الخارجية العماني الذي يزور طهران حاليا، كان قد اجري لقاءات مثمرة مع رئيس مجلس الشوري الاسلامي وأمين المجلس الأعلي للأمن القومي ومحافظ البنك المركزي بالجمهورية الاسلامية الايرانية ، وظهر اليوم سيلتقي رئيس الجمهورية حسن روحاني، كما سيشارك في مأدبة الغداء التي تقام علي شرفه .
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يوسف بن علوي تمني الصحة والعافية لظريف

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يوسف بن علوي تمني الصحة والعافية لظريف

في اتصال هاتفي

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