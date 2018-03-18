لجنة الانتخابات الروسية: نسبة الاقتراع حتي العاشرة صباحا وصلت إلي 16.55 بالمئة

طهران/ 18 اذار/ مارس/ ارنا - سبوتنيك- أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إللا بامفيلوفا، اليوم الأحد، أن نسبة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية حتي الساعة 10:00 بتوقيت موسكو وصلت إلي 16.55 بالمئة.

وقالت بامفيلوفا في المركز الإعلامي للجنة الانتخابات المركزية: 'في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو، وصلت نسبة الاقتراع في عام 2000-6.36 بالمئة، وعام 2004-8.01 بالمئة، عام 2008-8.94 بالمئة، عام 2012-6.53 بالمئة، وعام 2018-16.55 بالمئة'.
وبحسب التشريعات الانتخابية الروسية، يبدأ التصويت اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، وحتي الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لأقاليم روسيا و جمهورياتها و مقاطعاتها الـ85.
وبدأ العمل في موسكو في أكثر من 3600 مركز اقتراع، تقام في بعضها المعارض وأسواق صغيرة للمنتجات الزراعية، وبعض وسائل الترفيه.
وكذلك تم فتح أبواب مراكز الاقتراع في مدينة سان بطرسبورغ، وشبه جزيرة القرم، وجميع مدن المنطقة الفدرالية الوسطي، المنطقة الفدرالية الشمالية الغربية، منطقة حوض نهر الفولغا، المنطقة الفدرالية الجنوبية، ومنطقة شمال القوقاز الفدرالية، وجميع المدن الروسية التي تعيش وفق توقيت موسكو وذلك حتي الساعة الثامنة مساء.
يتنافس علي هذا المنصب ثمانية مرشحين وهم، سيرغي بابورين (عن الاتحاد الشعبي الروسي) ورجل الأعمال بافل غرودينين (عن الحزب الشيوعي الروسي)، والقومي فلاديمير جيرينوفسكي (عن الحزب الليبرالي الديموقراطي الروسي) والرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مستقل) والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك (عن حزب المبادرة المدنية) ومكسيم سورايكين عن حزب (شيوعيو روسيا)، والمفوض المعني بحماية حقوق رجال الأعمال في روسيا بوريس تيتوف (عن حزب النمو)، وغريغوري يافلينسكي عن حزب ('يابلوكو' الليبرالي).
وبهذا الترتيب الأبجدي، يتم إدراج أسمائهم علي ورقة الاقتراع.
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لجنة الانتخابات الروسية: نسبة الاقتراع حتي العاشرة صباحا وصلت إلي 16.55 بالمئة

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