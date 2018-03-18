ايران ضد الارهاب:

رئيس الجالية الشيعية في موسكو: ايران عملت بنية صادقة خلال تصديها للإرهاب

موسكو/ 18 آذار/مارس – إرنا – قال رئيس الجالية الشيعية في موسكو: إنّ ايران طيلة مواجهتها للإرهاب والتطرف عملت بنية صادقة بحيث باتت مساعيها في هذا السياق نموذجاً يُحتذي به علي الصعيد الدولي.

وأضاف نظامي بالوغلانوف اليوم الأحد بأنّ طريقة تصدي ايران للإرهاب تختلف تماماً عما تقوم به السعودية وحلفاؤها. فهذه الدول ليست كاذبة في زعمها مواجهة الارهاب فحسب بل هي التي أسست الجماعات الارهابية ودعمتها بشكل مباشر.
وأعرب رئيس الجالية الشيعية في موسكو عن إعتقاده بأنّ الإجراءات والسياسات التي تبنتها هذه الدول ومسايرتها للخطط المدمرة الامريكية في الشرق الاوسط هي التي أوجدت هذه الحالة الخطيرة والكوارث البشرية في دول كسوريا واليمن.
وناشد بالوغلانوف دول العالم بالتأسي بايران في طريقة تصديها للارهاب وللتيارات التكفيرية وقال: لولا الجهود الايرانية الروسية لكانت داعش تصنع ما تشاء في العالم.
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رئيس الجالية الشيعية في موسكو: ايران عملت بنية صادقة خلال تصديها للإرهاب

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