رئيس الجالية الشيعية في موسكو: ايران عملت بنية صادقة خلال تصديها للإرهاب

وأضاف نظامي بالوغلانوف اليوم الأحد بأنّ طريقة تصدي ايران للإرهاب تختلف تماماً عما تقوم به السعودية وحلفاؤها. فهذه الدول ليست كاذبة في زعمها مواجهة الارهاب فحسب بل هي التي أسست الجماعات الارهابية ودعمتها بشكل مباشر.

وأعرب رئيس الجالية الشيعية في موسكو عن إعتقاده بأنّ الإجراءات والسياسات التي تبنتها هذه الدول ومسايرتها للخطط المدمرة الامريكية في الشرق الاوسط هي التي أوجدت هذه الحالة الخطيرة والكوارث البشرية في دول كسوريا واليمن.

وناشد بالوغلانوف دول العالم بالتأسي بايران في طريقة تصديها للارهاب وللتيارات التكفيرية وقال: لولا الجهود الايرانية الروسية لكانت داعش تصنع ما تشاء في العالم.

إنتهي** ع ج**2344

