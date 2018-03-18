التأكيد علي التعاون الايراني الفرنسي في ترجمة الأعمال الأدبية

وخلال هذا الاجتماع تم التطرق الي تفاصيل المشروع ونوعية دعم ترجمة الاعمال الادبية الصادرة في ايران وفرنسا وتأكيد الجانبين علي تعاون بلديهما في ترجمة الكتب الفارسية الي الفرنسية و الكتب الفرنسية الي الفارسية.

هذا و رحبت لارنس ريزون بمشروع دعم ترجمة الكتب الفارسية معتبرة ذلك خطوة الي الأمام لحث دور الإصدار الفرنسية لترجمة الكتب الفارسية والتمهيد لتعاون بين دور النشر الايرانية والفرنسية وتواصل بين كُتّاب ومترجمي البلدين.

علماً بأنّ الدورة ال38 لمعرض باريس للكتاب بدأت من 16 حتي 19 آذار بمشاركة 50 دولة في مقر «بورت دو ورساي» للمعارض الفرنسية.

إنتهي** ع ج**2344

