حجم تصدير ايران للسجاد اليدوي بلغ 336 مليون دولار

طهران/ 18 آذار/مارس – إرنا – أعلن رئيس المركز الوطني للسجاد الايراني نمو قطاع تصدير السجاد اليدوي الايراني 20 بالمائة خلال الفترة من ابريل 2017 حتي شباط هذا العام معرباً عن إعتقاده بأنّ هذه النسبة أقل مما يجب أن تكون.

وأضاف حميد كاركر اليوم الأحد بأنّ ايران نجحت في تصدير 336 مليون دولار من السجاد اليدوي من نيسان 2017 حتي شباط هذا العام معرباً عن أمله بأن تبلغ هذه النسبة مبلغ 400 مليون دولار في آذار ونيسان.
وناشد «كاركر» الجهات المسؤولة في هذا الشأن بالعمل علي رفع النسبة التصديرية لكون ايران مؤهلة لرفع مستواها الانتاجي و التصديري للسجاد بفضل وجود رغبة شرائية فائقة في الاسواق الأجنبية لشراء السجاد الايراني.
علماً بأنّ أحدث الإحصائيات المعلنة بينت عدد الدول المستوردة للسجاد اليدوي من ايران وهي 29 دولة 13 منها آسيوية و11 منها اوربية إضافة الي 4 دول من القارة الامريكية وبلد افريقي واحد.
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السجاد اليدوي الايراني

ضرورة رفع المسوي التصديري للسجاد الايراني

رئيس المركز الوطني للسجاد الايراني

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حجم تصدير ايران للسجاد اليدوي بلغ 336 مليون دولار

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