ابداء المستثمرين الاجانب رغبة فائقة للإستثمار في قطاع المناجم الايرانية

وأكّد مهدي كرباسيان اليوم الأحد علي أهمية الاستثمار والتمويل الاجنبي للمشاريع المحلية واصفاً ذلك أهم ركيزة يقوم عليها الاقتصاد المتنامي المنشود.

وأعلن مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني عن نجاح البلد في استقطاب تمويل اجبني كبير خلال العامين المنصرمين بفضل مساعي قامت بها وزارة الخارجية وبفعل التعامل الدولي الصحيح لايران منوهاً الي حاجة البلاد الي 250 مليار دولار من الاستثمار لبلوغ نسبة ال8 بالمائة المحددة لنمو اقتصاد البلد الواردة في الخطة العامة السادسة للتنمية الاقتصادية مسلطاً الضوء علي رؤوس الأموال التي يمتلكها الايرانيون المقيمون خارج البلد وضرورة إستقطابها الامر الذي يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة من جانب الحكومة ورئيسي السلطة القضائية والتشريعية.

هذا وأعلن «افروز بهرامي» مدير قسم الاستثمارات الاجنبية التابع لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة عن نجاح الحكومة الايرانية في تسجيل رقم قياسي عبر استقطابها 3 مليارات و200 مليون دولار استثمارات اجنبية مباشرة.

إنتهي** ع ج**2344

