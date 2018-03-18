قاسمی: تم الغاء برامج ظریف بسبب وعكة صحیة

طهران/ 18 اذار/ مارس/ ارنا - أعلن المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمی عن الغاء جمیع برامج ولقاءات وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف لیومی السبت والاحد بسبب وعكة صحیة.

واضاف قاسمی الیوم الاحد، ان برامج ولقاءات دكتور ظریف قد علقت لتعرضة لوعكة صحیة یوم امس ودخوله المستشفي لعدة ساعات، كما تم الغاء لقائه المقرر الیوم مع وزیر الخارجیة العمانی یوسف بن علوی لحاجته الي استراحة كاملة حسب تشخیص الاطباء.
وصرح المتحدث باسم الخارجیة بان وزیر الخارجیة العمانی الذی یزور طهران حالیا، كان قد اجري لقاءات مثمرة مع رئیس مجلس الشوري الاسلامی وأمین المجلس الأعلي للأمن القومی ومحافظ البنك المركزی بالجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ، وظهر الیوم سیلتقی رئیس الجمهوریة حسن روحانی، كما سیشارك فی مأدبة الغداء التی تقام علي شرفه .
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قاسمی: تم الغاء برامج ظریف بسبب وعكة صحیة

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