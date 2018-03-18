روحانی: معدل التضخم كان رقما أحادیا ای دون العشرة بالمئة هذا العام

واضاف الرئیس روحانی الیوم الاحد فی تصریح للصحفیین بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء: فی مجال المنتجات الزراعیة بلغ النمو الزراعی 26 بالمائة وحققنا الاكتفاء الذاتی فی انتاج القمح.

وأشاد الرئیس الایرانی بالتطورات التی شهدتها البلاد خلال السنة الایرانیة التی نحن علی أعتاب نهایتها حیث نجحت ایران فی تدشین 6 مراحل من مشروع بارس الجنوبی الضخم للغاز واستطاعت التفوق علی جیرانها فی إستخراج الغاز من الحقول المشتركة منوهاً الی إرتفاع نسبة إنتاج الغاز فی منطقة بارس الجنوبیة من 285 ملیون متر الی 555 ملیون متر خلال 4 سنوات ما جعل ایران غنیة تماماً عن شراء الغاز من الخارج.

وفی سیاق تطور صناعة البتروكیماویات أفاد الرئیس روحانی بتحدیث خمس منشآت بتروكیماویة وافتتاح خمس منشآت اُخری خلال العام الایرانی القادم لافتاً الی مضی ایران فی مسار التقدم الاقتصادی ونمو نسبة صادراتها مقارنة بالسلع المستوردة.

وبالنسبة لاستیراد السلع قال روحانی: إنّ استیراد السلع ذات الطابع الاستثماری بلغ نسبة ال27 بالمائة وبلغت نسبة السلع الوسیطة والاستثماریة المستوردة 82 بالمائة من الإجمالی العام للاستیراد الایرانی.

هذا وأَشار روحانی الی إرتفاع شهدته البلاد فی قطاع انتاج السیارات الذی بلغ ملیون و600 الف سیارة معتبراً ذلك دعماً وتنشیطاً للإنتاج المحلی واصفاً حالة المواصلات والنقل فی ایران بالمتقدمة لافتاً الی افتتاح خط همدان وخط كرمانشاه السككی واعداً بإفتتاح مستقبلی لخط سككی یربط ثلاث محافظات شمال وشمال غرب البلاد.

كما أشار الی العقود التی ابرمتها ایران مع جمهوریة آذربیجان وإتفاق البلدین لتبنی استثمارات مشتركة وإلی دراسة مشروع مد طریق سككی بین میناء تشابهار(جنوب شرق ایران) ومدینة زاهدان.

وبیّن الرئیس الایرانی إحصائیات عامة تفید إحداها بمد 1200 كیلومتراً من الخطوط السككیة كما أعلن عن بلوغ ایران الإكتفاء الذاتی فی انتاج البنزین وتمتعها بسعة انتاجیة تؤهلها لتصدیر هذه المادة الی الخارج.

انتهي** ع ج** 2344

