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الشيخ الخزعلي: لا علاقات مع السعودية الا بعد التكفير عن اخطائها وجرائمها

بغداد/ 18 اذار / مارس / ارنا- اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، إنه اذا كان النظام السعودي يريد فتح صفحة جديدة مع العراق فعليه أن يدفع ثمن كل ما تسبب به من اذي للشعب العراقي .

وقال الشيخ الخزعلي في تصريحات صحفية 'أن 'الشعب العراقي بعد تجربة داعش عرف من هو صديقه ومن هو عدوه ومن وقف إلي جانبه ودعمه وقدم له السلاح والشهداء، ومن قدم المال والدعم اللوجستي لداعش' .
واضاف الامين العام لعصائب اهل الحق قائلا'ان الدماء العراقية ليست بهذه السهولة، بل يجب أن نقف عندها، وكلنا نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارًا وصّدقته في المحكمة الاتحادية الأمريكية وشرعت قانون 'جاستا'، وشرعت بتغريم ومحاسبة السعودية علي ثلاث آلاف أمريكي تم قتلهم بسبب تفجير مبنيين، وفي العراق تم تدمير ثلث البلاد، ونزوح خمسة ملايين مواطن، وقتل عشرات الالاف من العراقيين، كل هذا وكان النظام السعودي أحد الاطراف الاساسية، ويجب ان تعوض السعودية هذه الاضرار'.
في سياق متصل اكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، انه لايمكن الثقة بالسعودية، فهي المصدر الاول والاساسي للفكر الارهابي والوهابي، وهي اكبر داعم للارهاب والارهابيين.
وادلي النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي بتصريحات اوردها موقع 'بغداد اليوم' الاخباري، انه 'علي الحكومة العراقية ان لاتتقرب الي السعودية، بل عليها ان تأخذ الحقوق كاملة للدولة العراقية التي انهار وانهار معها بحار من الدماء بسبب فتاوي التكفير السعودية'.
وكانت وسائل اعلام محلية عراقية وعربية قد تداولت مؤخرا معلومات مفادها ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعتزم زيارة العراق قريبا بناء علي دعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، دون ان تؤكد مصادر رسمية عراقية او تنفي تلك التسريبات .
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الشيخ الخزعلي: لا علاقات مع السعودية الا بعد التكفير عن اخطائها وجرائمها

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