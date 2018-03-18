ترحيب وارتياح برفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية

وقد اعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو رفع الحظر الدولي عن ثلاثة ملاعب عراقية في البصرة وكربلاء واربيل، خلال جلسة الفيفا يوم الجمعة .

وفي بيان له بهذا الشأن هنأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الشعب العراقي والجمهور الرياضي بهذا القرار، قائلا 'نهنيء الشعب العراقي والجمهور الرياضي برفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية، وان ذلك جاء نتيجة للاستقرار الامني وللنجاحات التي يحققها العراق في جميع الميادين وجهود المخلصين' .

ودعا العبادي في بيانه الي 'الاستمرار باستكمال جميع الاجراءات حتي يتم رفع الحظر بشكل كلي' .

من جانبه اكد المستشار الإعلامي لرئيس الاتحاد الأسيوي نضال البحران في تصريحات صحفية، رفع الحظر رسمياً عن ملاعب البصرة وكربلاء وأربيل، مشيرا الي ان قرار موافقة الاتحاد الأسيوي هو روتيني كأشعار رسمي بالخبر' .

وأوضح أن دور رئيس الاتحاد الآسيوي، كان قوياً حيث بذل جهودا مضنية من اجل إدراج موضوع رفع الحظر عن الملاعب العراقية علي جدول اجتماع الفيفا، وان الاتحاد الآسيوي سيواصل دعمه للكرة العراقية .

وقد تم فرض حظر دولي علي اقامة المباريات الدولية في الملاعب العراقية قبل حوالي ثمانية وعشرين عاما، أي علي خلفية غزو نظام صدام لدولة الكويت في صيف عام 1990، وبقي القرار ساريا بعد سقوط نظام صدام بدواعي الاوضاع الامنية غير المستقرة في العراق .

ويعد قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية، خطوة مهمة ومؤشرا واضحا علي ان العراق اخذ يستعيد دوره وحضوره في المحافل الخارجية، وتتجلي اهمية ذلك القرار بدرجة اكبر كونه جاء بعد شهور قلائل من اعلان النصر النهائي والشامل علي تنظيم داعش الارهابي(9 كانون الاول - ديسمبر الماضي) في العراق .

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