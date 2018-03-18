وزير الطاقة يشارك في المنتدي العالمي للمياه في البرازيل

و بدأ المنتدي أعماله اليوم في العاصمة البرازيلية تحت عنوان 'الماء للجميع' و يستمر لستة ايام .

وتم تأسيس المنتدي العالمي للماء في عام 1996 وتقع الامانة العامة التابع له في مدينة مارسي الفرنسية و يضم اكثر من 500 شخصية من مختلف المنظمات التابعة للامم المتحدة و ممثلين عن المنظمات الدولية و الوزارات و المؤسسات العلمية وغيرها.

ويقيم المنتدي العالمي للمياه اجتماعه مرة كل ثلاث سنوات بهدف الافادة من الابداعات في مجال المياه و تقديم المشاريع المبتكرة و المعلومات الحديثة في هذا المجال.

هذا و يلقي اردكانيان كلمة امام الاجتماع و يشارك في الطاولة المستديرة التخصصية للماء و سيلتقي المسؤولين الحاضرين في الاجتماع.

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