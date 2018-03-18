وزير الطاقة يشارك في المنتدي العالمي للمياه في البرازيل

طهران/ 18 آذار/مارس/ارنا- توجه وزير الطاقة 'رضا اردكانيان' اليوم الاحد علي رأس وفد الي البرازيل للمشاركة في المنتدي العالمي للمياه.

و بدأ المنتدي أعماله اليوم في العاصمة البرازيلية تحت عنوان 'الماء للجميع' و يستمر لستة ايام .
وتم تأسيس المنتدي العالمي للماء في عام 1996 وتقع الامانة العامة التابع له في مدينة مارسي الفرنسية و يضم اكثر من 500 شخصية من مختلف المنظمات التابعة للامم المتحدة و ممثلين عن المنظمات الدولية و الوزارات و المؤسسات العلمية وغيرها.
ويقيم المنتدي العالمي للمياه اجتماعه مرة كل ثلاث سنوات بهدف الافادة من الابداعات في مجال المياه و تقديم المشاريع المبتكرة و المعلومات الحديثة في هذا المجال.
هذا و يلقي اردكانيان كلمة امام الاجتماع و يشارك في الطاولة المستديرة التخصصية للماء و سيلتقي المسؤولين الحاضرين في الاجتماع.
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وزير الطاقة يشارك في المنتدي العالمي للمياه في البرازيل

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