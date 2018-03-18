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محلل قناة سي ان ان الأمريكية

الانسحاب من الاتفاق النووي سينعكس علي الولايات المتحدة سلباً

طهران / 18 آذار/مارس – إرنا – نصح فريد زكريا المحلل السياسي لقناة سي ان ان في مذكرة كتبها لصحيفة واشنطن بست الامريكية، «مايك بمبئو» الوزير المقترح للخارجية الأمريكية الالتزام بالإتفاق النووي وعدم الخروج عنه لما لذلك من تكاليف باهضة ستُفرض علي الولايات المتحدة و لكون هذا الخروج سيتحول الي حجر عثرة كبري في المفاوضات المستقبلية بين واشنطن و بيونغ يانغ.

ورأي بأنّ ترامب عليه اولاً تحديد مصير بقائه في الاتفاق أو الانسحاب منه قبل الجلوس مع كيم جون اون زعيم كوريا الشمالية علي طاولة التفاوض.
و واصل في مذكرته: إنّ الدول الاوروبية لاترغب إلّا بإدخال تعديلات طفيفة علي الاتفاق وايران تعارض ذلك بشدة ومآل ذلك خروج الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي في الثاني عشر من مايو قبيل موعد إجتماعها بكوريا الشمالية والكارثة هي أنّ كيم جون اون لو رأي باُمّ عينيه نكثَ واشنطن لالتزاماتها وعهودها بهذه البساطة فكيف نتوقع منه إبرام صفقة أو إتفاق مع واشنطن.
وطالب زكريا، وزير الخارجية الامريكي بالتركيز حالياً علي حسم المشاكل العالقة لا زيادتها وعدم المساس بالاتفاق النووي وتكريس الجهود للتفاوض مع كوريا الشمالية كاتباً: لو قامت الولايات المتحدة بتغيير مواقفها في سياساتها الخارجية بين حين وآخر سينعكس ذلك سلباً عليها وسيشوّه سمعتها.
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سياسي

فريد زكريا

تكاليف الخروج عن الاتفاق النووي

التفاوض مع كوريا الشمالية

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الانسحاب من الاتفاق النووي سينعكس علي الولايات المتحدة سلباً

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