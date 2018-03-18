الانسحاب من الاتفاق النووي سينعكس علي الولايات المتحدة سلباً

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ورأي بأنّ ترامب عليه اولاً تحديد مصير بقائه في الاتفاق أو الانسحاب منه قبل الجلوس مع كيم جون اون زعيم كوريا الشمالية علي طاولة التفاوض.

و واصل في مذكرته: إنّ الدول الاوروبية لاترغب إلّا بإدخال تعديلات طفيفة علي الاتفاق وايران تعارض ذلك بشدة ومآل ذلك خروج الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي في الثاني عشر من مايو قبيل موعد إجتماعها بكوريا الشمالية والكارثة هي أنّ كيم جون اون لو رأي باُمّ عينيه نكثَ واشنطن لالتزاماتها وعهودها بهذه البساطة فكيف نتوقع منه إبرام صفقة أو إتفاق مع واشنطن.

وطالب زكريا، وزير الخارجية الامريكي بالتركيز حالياً علي حسم المشاكل العالقة لا زيادتها وعدم المساس بالاتفاق النووي وتكريس الجهود للتفاوض مع كوريا الشمالية كاتباً: لو قامت الولايات المتحدة بتغيير مواقفها في سياساتها الخارجية بين حين وآخر سينعكس ذلك سلباً عليها وسيشوّه سمعتها.

إنتهي** ع ج**2344

