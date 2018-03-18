فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسیة الروسیة فی موسكو

طهران/ 18 اذار/ مارس/ ارنا - فتحت مراكز الاقتراع فی العاصمة الروسیة موسكو، أبوابها فی الساعة الثامنة من صباح الیوم الأحد، أمام الناخبین لاختیار رئیس البلاد لفترة رئاسیة من 6 سنوات بعد تعدیل القانون الروسی، حیث ستستمر ولایة الرئیس حتي العام 2024.

وبحسب التشریعات الانتخابیة الروسیة، یبدأ التصویت اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، وحتي الثامنة مساء بالتوقیت المحلی لأقالیم روسیا و جمهوریاتها و مقاطعاتها الـ85.
وبدأ العمل فی موسكو فی أكثر من 3600 مركز اقتراع، تقام فی بعضها المعارض وأسواق صغیرة للمنتجات الزراعیة، وبعض وسائل الترفیه.
وكذلك تم فتح أبواب مراكز الاقتراع فی مدینة سان بطرسبورغ، وشبه جزیرة القرم، وجمیع مدن المنطقة الفدرالیة الوسطی، المنطقة الفدرالیة الشمالیة الغربیة، منطقة حوض نهر الفولغا، المنطقة الفدرالیة الجنوبیة، ومنطقة شمال القوقاز الفدرالیة، وجمیع المدن الروسیة التی تعیش وفق توقیت موسكو وذلك حتي الساعة الثامنة مساء.
وتبقي أبواب مراكز الاقتراع مغلقة فی أقصي منطقة غربیة روسیة وهی كالیننغراد التی یفترض أن تفتح أبوابها بعد ساعة من الآن.
یتنافس علي هذا المنصب ثمانیة مرشحین وهم، سیرغی بابورین (عن الاتحاد الشعبی الروسی) ورجل الأعمال بافل غرودینین (عن الحزب الشیوعی الروسی)،
والقومی فلادیمیر جیرینوفسكی (عن الحزب اللیبرالی الدیموقراطی الروسی) والرئیس الحالی فلادیمیر بوتین (مستقل) والمرشحة اللیبرالیة كسینیا سوبتشاك (عن حزب المبادرة المدنیة) ومكسیم سورایكین عن حزب (شیوعیو روسیا)، والمفوض المعنی بحمایة حقوق رجال الأعمال فی روسیا بوریس تیتوف (عن حزب النمو)، وغریغوری یافلینسكی عن حزب ('یابلوكو' اللیبرالی).
وبهذا الترتیب الأبجدی، یتم إدراج أسمائهم علي ورقة الاقتراع.
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فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسیة الروسیة فی موسكو

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