زلزال كرمان جنوب شرق ايران لم يسفر عن اضرار

كرمان / 18 اذار /مارس / مارس
اعلن المدير العام لادارة الازمة في محافظة كرمان جنوب شرق ايران، ان الزلزال الذي ضرب منطقة كوهبنان مساء السبت بقوة 4.1 ريختر لم يسفر عن وقوع اضرار.

وقال محمد باجيان في تصريح ادلي به لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء 'ارنا' السبت انه نظرا لكثرة الزلازل الواقعة في هذه المنطقة فان لجنة الازمة في كوهبنان علي استعداد دائم لمواجهة الاحداث الطارئة.
وقد سجل مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران وقوع زلزال بقوة 4.1 درجة علي مقياس ريختر في منطقة كوهبنان مساء السبت في الساعة 19:08:15 بالتوقيت المحلي (15:38:15 بتوقيت غرينتش).
ووقع الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 31:83 والطول الشرقي 65.72 درجة وفي عمق 14 كم من سطح الارض.
وكان زلزال قد ضرب المنطقة بقوة 5.3 ريختر قبل فترة اسفر عن وقوع اضرار مادية واصابة العديد من الافراد بجراح.
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زلزال كرمان جنوب شرق ايران لم يسفر عن اضرار

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