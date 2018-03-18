ضبط نحو 18 طنا من المخدرات في شمال غرب ايران خلال عام

ارومية / 18 اذار /مارس /ارنا-
اعلن قائد قوي الامن الداخلي في محافظة اذربيجان الغربية العميد ناصر اصلاني ضبط 17 الفا و 728 كغم من المخدرات في المحافظة منذ بداية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس) لغاية الان.

وقال العميد اصلاني في تصريح للصحفيين السبت ان الكمية المضبوطة سجلت زيادة باكثر من 4.5 طن مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الذي سبقه والتي بلغت 13 الفا و 114 كغم.
واضاف، ان زيادة الكمية المضبوطة من المخدرات خلال العام (الايراني) الجاري مؤشر للجهود المبذولة من قبل كوادر الامن الداخلي في مختلف مدن محافظة اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران.
واوضح بانه تم خلال الفترة المذكورة كشف وتفكيك 81 عصابة لاعداد ونقل وتوزيع المخدرات في محافظة اذربيجان الغربية في العام (الايراني) الجاري وجري اعتقال 680 مهربا للمخدرات.
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ضبط نحو 18 طنا من المخدرات في شمال غرب ايران خلال عام

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