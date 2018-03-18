بدء التصويت للانتخابات الرئاسية في روسيا

وبدات عملية التصويت في اولي مراكز الاقتراع باقصي شرق روسيا وذلك في الساعة الـعاشرة من مساء امس السبت حسب التوقيت الملحي لمدينة موسكو.

وتنواصل عمليات الاقتراع اليوم الاحد في نحو 94 الف و500 مركز انتخابي علي صعيد روسيا، وايضا مراكز انتخابية اخري لدي 145 دولة في انحاء العالم.

و وفقا لمعلومات صادرة عن اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، يبلغ عدد الناخبين الروس 111 مليونا و782 الف ناخب من اجمالي التعداد السكاني في هذا البلد والذي يصل الي 146 مليون شخص.

كما تجري عمليات التصويت لهذه الانتخابات حتي الساعة الثامنة من مساء اليوم الاحد وهناك احتمال بتمديد هذه الفترة الي ساعتين، وذلك اذا ما اقتضت الضرورة الناجمة عن المشاركة الجماهيرية الواسعة في هذه الانتخابات.

** ح ع

