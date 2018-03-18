جامعة طهران توقع مذكرة تفاهم مع جامعة العلامة اقبال الباكستانية

اسلام اباد / 18 اذار / مارس / ارنا – وقعت جامعة 'العلامة اقبال' الباكستانية المفتوحة مع جامعة طهران اليوم السبت مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاكاديمي المشترك.

وافاد مراسل 'ارنا' من اسلام اباد ان مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة طهران والعلامة اقبال المفتوحة جاءت علي هامش الملتقي الدولي الذي اقيم علي مدي يومين في هذه الجامعة الباكستانية.
واتفقت الجامعتان الايرانية والباكستانية في اطار هذه الوثيقة علي التعاون الثنائي في مجال تحقيق الاهداف العلمية والاكاديمية ذات الاهتمام المشترك.
كما تقرر ان تعمل جامعة العلامة اقبال وبالتعاون مع جامعة طهران علي النهوض بالمستوي التعليمي في مختلف الفروع الاكاديمية وبما يشمل المواضيع المشتركة لدي الجانبين.
وفي تصريح له بالمناسبة، قال 'عبد العزيز سهير' رئيس كلية اللغة الاردية في جامعة العلامة اقبال، الذي وقع مذكرة التفاهم نيابة عن الجامعة الباكستانية مع جامعة طهران، قال ان التوقيع علي هذه المذكرة تحقق بفضل الاجراءات والتخطيط المتبع من قبل الجانبين وبهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطوير اساليب تعليم اللغة بينهما.
وتعدّ جامعة العلامة اقبال المفتوحة واحدة من اكثر الجامعات الباكستانية عراقة، وتعود نشأتها الي العام 1974 في مدينة اسلام اباد.
وتحتل الجامعة الباكستانية هذه المركز الثاني اسيويا من حيث تعداد الطلبة فيها، وهي اول جامعة حكومية تقدم دروسا عن بعد وعبر الانترنت في مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وبما يشمل فروع الهندسة والقانون والفلسفة والعلوم الطبيعية وعلم الاجتماع.
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جامعة طهران توقع مذكرة تفاهم مع جامعة العلامة اقبال الباكستانية

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