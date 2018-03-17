مندوب روسيا بمكتب الأمم المتحدة في فيينا:

البرنامج الصاروخي الإيراني لا علاقة له بالإتفاق النووي

فيينا/17 آذار/مارس/إرنا- أكد مندوب روسيا بمكتب الأمم المتحدة في فيينا 'ميخائيل أوليانوف' علي ان الإتفاق النووي (خطة العمل الشامل المشتركة) لا حاجة لها بإتفاق مكمل وصرح، بان 'البرنامج الصاروخي الإيراني لا علاقة له مطلقا بالإتفاق النووي'.

وأضاف ميخائيل أوليانوف اليوم السبت، بعد إقامة إجتماع لجنة الإتفاق النووي المشتركة في العاصمة النمساوية فيينا، في تصريح أدلي به الي وكالة تاس الروسية، 'انه لمن الضروري أن يبقي الإتفاق النووي علي الشكل الذي هو عليه حاليا لأنه في الحقيقة عبارة عن 'توازن دقيق وهش للمصالح' وان روسيا واثقة من أن الاتفاق لا يحتاج إلي أي إتفاق إضافي'.
وتابع بالقول، انه إذا أرادت كافة أطراف الإتفاق النووي أن تحقق المزيد من الإتفاقات التي لا صلة لها بالإتفاق النووي، فان هذا الموضوع يعود الي الإرادة السياسية لهم جميعا لكننا علي أية حال نعتقد بأنه اليوم لا حاجة لنا الي إتفاق مكمل.
وعقد الإجتماع الأخير للجنة الإتفاق النووي المشتركة في العاصمة النمساوية فيينا، يوم الجمعة حيث قال عباس عراقجي في ختام الإجتماع، انه يوجد إجتماع بالرأي لكافة الأطراف خلافا لأميركا علي ضرورة إستمرار الإلتزام بالإتفاق النووي وتنفيذه علي أساس مبدأ حسن النية.
من جانبها، أعلنت 'هلغا اشميث ممثلة الإتحاد الأوروبي في ختام هذا الإجتماع خلال بيان أصدرته، ان كافة الأطراف يؤكدون علي التنفيذ الفاعل لكافة أقسام الإتفاق النووي والإستمرار في تنفيذ الإجراءات اللازمة المعنية بإلغاء العقوبات ذات الصلة بالموضوع النووي.
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البرنامج الصاروخي الإيراني لا علاقة له بالإتفاق النووي

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