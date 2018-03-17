منتخب كرة القدم الايراني يهزم نظيره السيراليوني باربعة اهداف نظيفة

طهران / 17 اذار / مارس / ارنا – تمكن المنتخب الايراني لكرة القدم من الفوز علي نظيره السيراليوني باربعة اهداف نظيفية خلال المباراة الودية التي اقيمت مساء اليوم السبت بطهران.

وشهدت المباراة بين المنتخبين الايراني والسيراليوني (اليوم) حضورا مقتدرا لحارس المرمي الايراني 'سيد حسين حسيني' وخاصة خلال الشوط الثاني من المباراة، وذلك في اول حضور للاخير ضمن مسابقات المنتخب الايراني.
وحقق الهدف الاول للمنتخب الايراني في المباراة الودية هذه، اللاعب 'محمد رضا خانزادة'، والهدف الثاني 'علي قلي زادة'.
فيما سدّد الهدف الثالث بضربة راس اللاعب الايراني 'كاوة رضائي' وكان للاعب 'علي قلي زاده' الذي يشارك هو الاخر للمرة الاولي في المنتخب الايراني، النصيب لتسديد الهدف الرابع والاخير علي المنتخب السيراليوني، لتنتهي المباراة الودّية بين منتخبي البلدين بنتيجة 4 مقابل صفر لصالح المنتخب الايراني.
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منتخب كرة القدم الايراني يهزم نظيره السيراليوني باربعة اهداف نظيفة

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