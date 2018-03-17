قيادي في ’الجبهة الشعبية’ : السعودية بدأت فعليًا بخطوات تمهيدية لفرض ’صفقة القرن’

ونبّه في حديث لموقع 'العهد الإخباري' إلي ضرورة التصدي لمثل هذه الأدوار المشبوهة، مقلّلًا في الوقت ذاته من صدقية التسريبات الصهيونية عن وجود توجه لدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأجيل طرح هذه الخطة لصالح التفرغ لمتابعة ملفات أخري إقليمية.

وأضاف: 'لقد بدأت السعودية فعليًا بتنفيذ مشروع علي مساحة ألف كلم مربع في شبه جزيرة سيناء بغرض تنمية المنطقة، وإقامة ربط بري بين كل من الكيان الصهيوني ومصر والأردن وصولًا حتي للعراق تمهيدًا للتطبيع الكامل، وتحقيق ما يسمي التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة وبالتالي مع الكيان الغاصب'.

ورأي مهنا أن السبيل الأنجع لمواجهة هذا المخطط الخطير هو رأب الصدع الداخلي الفلسطيني، والإسراع في إعادة الشمل الذي تبدد طيلة السنوات الـ(11) الفائتة، وتابع القول:'مرة أخري نؤكد أن لا بديل عن مواجهة ما يُحاك ضدنا، وهذه المواجهة يجب أن تشمل الكل الفلسطيني بعيدًا عن أية تباينات أو سجالات أو ما شابه'.

وطالب مهنا طرفي الانقسام بالعودة إلي مربع المصالحة وفق المنطلقات الوطنية، ودون الارتهان لأية حسابات أخري.

كما طالب رئاسة السلطة بالالتفات إلي حساسية المرحلة الراهنة، والعدول عن إجراءاتها العقابية بحق قطاع غزة الذي يُراد له أن يكون نواة لـ'الدويلة' وفق المنظور الصهيو-أمريكي عبر طرح مشاريع، ومبادرات ذات خلفيات اقتصادية.

وشدد القيادي في 'الجبهة الشعبية' علي أن المسألة الثابتة فيما يخص البرنامج السياسي، هي تمثيل مختلف القوي والأحزاب الفاعلة، فضلًا عن التمسّك بالأرضية الكفاحية لهذا البرنامج الوطني، وذلك تماشيًا مع التحديات الداهمة.

انتهي ** 1837

