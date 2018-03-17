تظاهرات واسعة في بريطانيا احتجاجاً علي العنصرية

وقد إنطلقت التظاهرات من أمام مبني هيئة الإذاعة البريطانية الـ 'بي بي سي' في قلب العاصمة لندن باتجاه مقر رئاسة الوزراء والبرلمان البريطاني.

وقد أطلق المتظاهرون شعارات ضد سياسة الهجرة التي تتبعها الحكومة البريطانية مؤكدين بأنهم يرحبون بالمهاجرين كما رفضوا سياسة العداء للإسلام والعنصرية داعين رئيسة الوزراء البريطانية إلي وقف سياسة التمييز ضد الأقليات القومية والدينية في البلاد.

كما رفعوا لافتات دعوا من خلالها إلي التخلي عن التعرض للنساء المسلمات في بريطانيا منددين بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعارضة للهجرة.

وفي كلمة لها نددت وزيرة الداخلية في حكومة الظل ديانا آبوت بسياسة التمييز التي تنتهجها حكومة ماي معتبرة إن ازدياد موجة الجرائم الناجمة عن الكراهية ضد الأقليات المسلمة خاصة المسلمين منهم هي نتيجة السياسة المعادية للمهاجرين للحكومة البريطانية الحالية.

يذكر إن مجموعة مجهولة وزعت مؤخراً منشوراً أعلنت فيه إن الثالث من ابريل القادم سيكون يوم الإنتقام من المسلمين داعية إلي تنفيذ عمليات عنف ضد المسلمين في بريطانيا.

إنتهي ** ا ح** 1837

