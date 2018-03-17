مجموعة القطع البحرية الإيرانية الخمسون تعود الي البلاد

بندرعباس/17 آذار/مارس/إرنا- رست مجموعة القطع البحرية الإيرانية الستراتيجية الخمسون للجيش الإيراني اليوم السبت في رصيف ميناء منطقة 'إمامت' الأولي للقوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بندرعباس (جنوب) بعد إنجاز مهمتها التي استغرقت 67 يوما.

وأضاف قائد مجموعة القطع البحرية الإيرانية الخمسين الادميرال 'آريا شفقت رودسري' اليوم السبت، علي هامش مراسم إستقبال هذه المجموعة من القطع البحرية في تصريح لمراسل إرنا، ان هذه المجموعة من القطع البحرية الإستخباراتية والعملياتية والتعليمية للجيش الإيراني التي تتألف من مدمرتي 'نقدي' و'بايندر' وكذلك مدمرة 'تنب' للإسناد القتالي قطعت مسافة 6 الاف ميل خلال هذه الرحلة.
وأشار الادميرال 'آريا شفقت رودسري'، ان اللقاء مع قائد أسطول الغرب للقوات البحرية الهندية المستقر في مومباي وكذلك اللقاء بالادميرال 'اتينغا' قائد أسطول الغرب للقوات البحرية السريلانكية كانت من البرامج الأخري لهذه المجموعة من القطع البحرية الإيرانية خلال هذه المهمة.
واعتبر الادميرال آريا شفقت رودسري، رفع علم النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه الحرة والدولية وتوفير خطوط الملاحة البحرية، أهم آثار حضور مجموعة القطع البحرية الإيرانية الخمسين في هذه المياه مضيفا، ان قوات سلاح البحر للجيش الإيراني وعبر سيطرتها علي الخليج الفارسي وخليج عمان والمحيط الهندي بامكانه التواجد في أقصي نقطة من المياه الحرة والدولية.
يذكر، إنه منذ عام 2008 قامت القوات البحرية بإرسال 50 مجموعة سفن بحرية الي منطقة خليج عدن وغيرها من المناطق الأخري لتقديم الدعم والمساندة لما يزيد عن 4 آلاف سفينة تجارية وناقلة نفط بهدف تفادي هجمات قراصنة البحر.
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مجموعة القطع البحرية الإيرانية الخمسون

مومباي

للقوات البحرية الهندية والسريلانكية

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مجموعة القطع البحرية الإيرانية الخمسون تعود الي البلاد

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