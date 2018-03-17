محافظ المصرف المركزي: إيران علي استعداد لتبديل البطاقات المصرفية مع سلطنة عمان

وخلال استقباله وزير الخارجية العماني ومساعد رئيس مجلس رئاسة المصرف المركزي العماني اعتبر سيف أن بإمكان عمان لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة في النظام المصرفي أن تتحول إلي مركز لإعادة تصدير السلع الإيرانية وكذلك مركز العلاقات المصرفية الدولية إلي جانب العلاقات السياسية والإقتصادية الثابتة بين البلدين.

وأشار إلي تاريخ وعمق العلاقات بين البلدين معتبراً إن المنتظر أن تكون العلاقات الإقتصادية بمستوي تطور العلاقات السياسية بين البلدين.

واشار إلي الإمكانيات الإقتصادية المتاحة في المنطقة وقال: إن وجود سوق بحجم سكاني يبلغ 400 مليون نسمة يوفر الكثير من الفرص الإقتصادية.

واعتبر إن المصرف المركزي الإيراني أصدر العديد من القرارات والتعليمات التي تسهل علي الإستثمارات الأجنبية الدخول في الأسواق الإيرانية معرباً علي أمله بأن يقدم المصرف المركزي العماني المساعدة اللازمة في هذا المجال.

وأشار إلي تشكيل لجنة مصرفية مشتركة بين إيران وعمان داعياً إلي معالجة القضايا الثنائية في إطار هذه اللجنة المشتركة.

وأعرب عن استعداد إيران لربط البطاقات المصرفية بين البلدين مشيراً إلي أن ذلك سيسهم في توفير الخدمات للسياح بين البلدين.

كما رحب بإفتتاح فروع لمصارف البلدين في البلد الآخر معرباً عن ترحيبه بحضور المصارف العمانية في إيران كما إن المصارف التجارية الإيرانية لديها رغبة كبيرة للحضور في السلطنة الأمر الذي سيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية.

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