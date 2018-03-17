أمن المطارات السعودية بعهدة شركة صهيونية

طهران - 17 اذار- مارس - ارنا - كشف موقع 'مرآة الجزيرة' أن الديوان الملكي في السعودية أصدر قرارًا مستعجلًا من أجل تسليم أمن مطارات المملكة إلي شركات أجنبية، مرجّحة أن تتولي شركة G4S التابعة للكيان الصهيوني حماية وأمن المطارات في البلاد.

وبحسب معلومات الموقع، فإن برقية سرية عاجلة أمرت بإخراج الشرطة العسكرية التابعة للقوات الجوية من المطار، في خطوة غير مسبوقة.
وأشار مراقبون وفق 'مرآة الجزيرة' إلي أن منح شركات أجنبية وصهيونية علي وجه الخصوص أمن وحماية مرافق عامة أساسية تكشف عن التخوف الذي يعيشه وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان من معارضيه، حيث لم يعد يثق بأحد داخل البلاد، بعد تصاعد أعداد الغاضبين والناقمين بسبب المعاملة السيئة التي ينتهجها مع المعارضين لخطواته وحتي المقربين منه.
ويري هؤلاء أن الخطوة تفسّر انعدام ثقة ابن سلمان بالمؤسسات العسكرية والأمنية، حيث تسيطر عليه حالة شك كبير وهواجس مستمرة حول ولاء العسكر للقيادة، بعد موجة الاضطرابات التي تشهدها البلاد مع الاعتقالات، مشيرين إلي أن عصا الاعتقال يمكن أن تطال أيّ فرد داخل البلاد، وهو ما يشي بحالة تمرّد قد تحدث داخل المؤسسات العسكرية وتلقي بنتائجها علي ابن سلمان وترفض طاعته، وهذا التخوّف يبدو أنه دفعه إلي الاستعانة بشركات خارجية من أجل تولّيها أمن المطارات، الباب الأساس لهروب ابن سلمان بحال حدوث أيّة انتفاضة.
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أمن المطارات السعودية بعهدة شركة صهيونية

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