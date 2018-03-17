روحاني يهنئ أرمين سركيسيان باختياره رئيسا لأرمينيا

طهران/17 آذار/مارس/إرنا- هنأ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حجة الإسلام 'حسن روحاني'، ' أرمين سركيسيان' بانتخابه رئيسا لجمهورية أرمينيا وعبر عن ثقته في تحقيق المزيد من التطور في العلاقات بين طهران ويريفان أكثر فأكثر نظرا للأواصر الثقافية والتاريخية الموجودة بين الشعبين الإيراني والأرميني.

وعبر الرئيس روحاني خلال برقية تهنئة بعث بها اليوم السبت الي 'أرمين سركيسيان'، عن أحر تهانيه لاختياره رئيسا لجمهورية أرمينيا.
وتمني الرئيس روحاني في ختام البرقية، دوام الصحة والنجاح للرئيس 'أرمين سركيسيان'، والبهجة والرفعة للشعب الأرميني.
يذكر، ان الرئيس 'أرا أرمين سركسيسان' مرشح الحزب الجمهوري الحاكم، أختير يوم أمس الجمعة 16 آذار/مارس رئيسا جديدا لأرمينيا من قبل البرلمان الأرميني بأغلبية ساحقة.
وتستمر فترة المهام الرئاسية في أرمينيا لخمس سنوات وشغل 'سيرج سركسيان' هذا المنصب خلال الولايتين الرئاسيتين السابقتين.
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روحاني يهنئ أرمين سركيسيان باختياره رئيسا لأرمينيا

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