قائد قوات حرس الحدود: لا يمكن اختراق حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية

ووصف العميد قاسمي اليوم السبت، ايران بانها حصن منيع لا يمكن اختراقه و ليست هناك اي قوة تتجرأ علي اختراق اراضيها.

وشدد بالقول ان العدو و بعد ما اخفق في اختراق الحدود الايرانية، يبحث الان عن سبل تمكنه من الاختراق الناعم موكدا علي ضرورة تحلي الشعب الايراني باليقظة تجاه المؤامرات التي يحيكها الاعداء علي الصعيد الثقافي.

وتابع قائلا ان حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد اكثر الحدود امنا وذلك بفضل مساعي قوات حرس الحدود فيما تعاني اكثر دول الجوار من انعدام الامن و تعصف بها ازمات متصاعدة كل يوم.

وفيما اشار الي مكانة قوات حرس الحدود قال العميد قاسمي ان هناك ملحمة وطنية قوية تحرص علي ضمان الامن الحدودي كما إن أهالي المناطق الحدودية هم من يدافعون عن الحدود.

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