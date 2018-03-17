قائد قوات حرس الحدود: لا يمكن اختراق حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية

اردبيل/17آذار/مارس/ارنا- اعلن قائد قوات حرس الحدود في الامن الداخلي، العميد 'قاسم رضائي' إننا نعلن بحزم ان حدود ايران غير قابلة للاختراق مؤكدا في الوقت نفسه انه و رغم مؤامرات الاعداء المتواصلة لا داعي للقلق بشأن ضمان الأمن في المناطق الحدودية.

ووصف العميد قاسمي اليوم السبت، ايران بانها حصن منيع لا يمكن اختراقه و ليست هناك اي قوة تتجرأ علي اختراق اراضيها.
وشدد بالقول ان العدو و بعد ما اخفق في اختراق الحدود الايرانية، يبحث الان عن سبل تمكنه من الاختراق الناعم موكدا علي ضرورة تحلي الشعب الايراني باليقظة تجاه المؤامرات التي يحيكها الاعداء علي الصعيد الثقافي.
وتابع قائلا ان حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد اكثر الحدود امنا وذلك بفضل مساعي قوات حرس الحدود فيما تعاني اكثر دول الجوار من انعدام الامن و تعصف بها ازمات متصاعدة كل يوم.
وفيما اشار الي مكانة قوات حرس الحدود قال العميد قاسمي ان هناك ملحمة وطنية قوية تحرص علي ضمان الامن الحدودي كما إن أهالي المناطق الحدودية هم من يدافعون عن الحدود.
انتهي**1110** 1837



برچسب ها

سياسي

حرس الحدود

المناطق الحدودية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قائد قوات حرس الحدود: لا يمكن اختراق حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية

معظم المشاهدات

برلمانی عراقی: زیارة بن سلمان المرتقبة للعراق غیر مرحب بها

برلمانی عراقی: زیارة بن سلمان المرتقبة للعراق غیر مرحب بها

زیارة بن علوی لطهران تأتی فی اطار العلاقات الثنائیة

المتحدث باسم الخارجیة فی تصریح لارنا:

زیارة بن علوی لطهران تأتی فی اطار العلاقات الثنائیة

آیة الله خاتمی: دعم فلسطین یاتی فی سیاق الدفاع عن الثورة الاسلامیة

آیة الله خاتمی: دعم فلسطین یاتی فی سیاق الدفاع عن الثورة الاسلامیة

بدء اعمال اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة في فيينا

بدء اعمال اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة في فيينا

تدشين 30 مشروعا براسمال قدره 3.3 مليار دولار هذا العام

نائب وزير الصناعة:

تدشين 30 مشروعا براسمال قدره 3.3 مليار دولار هذا العام

أحدث الأخبار

قيادي في ’الجبهة الشعبية’ : السعودية بدأت فعليًا بخطوات تمهيدية لفرض ’صفقة القرن’

قيادي في ’الجبهة الشعبية’ : السعودية بدأت فعليًا بخطوات تمهيدية لفرض ’صفقة القرن’

ايران تحرز الفضية في الدوري العالمي للكرة الطائرة الساحلية في عمان

ايران تحرز الفضية في الدوري العالمي للكرة الطائرة الساحلية في عمان

تظاهرات واسعة في بريطانيا احتجاجاً علي العنصرية

تظاهرات واسعة في بريطانيا احتجاجاً علي العنصرية

مجموعة القطع البحرية الإيرانية الخمسون تعود الي البلاد

مجموعة القطع البحرية الإيرانية الخمسون تعود الي البلاد

وزير الخارجية العماني يدعو لاستخدام العملتين العمانية والايرانية لتطوير العلاقات التجارية

خلال اللقاء مع رئيس البنك المركزي الايراني؛

وزير الخارجية العماني يدعو لاستخدام العملتين العمانية والايرانية لتطوير العلاقات التجارية

موضوعات مرتبط