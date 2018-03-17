شمخانی : ایران سترد فی الوقت المناسب علي نقض العهود الامریكیة قبال الاتفاق النووی

جاءت تصریحات الامیرال شمخانی هذه الیوم السبت وفی لقائه وزیر الدولة للشؤون الخارجیة العمانی 'یوسف بن علوی' الذی یجری زیارة لطهران حالیا.

ونوه شمخانی فی هذا اللقاء الي العلاقات الوثیقة والمتنامیة بین ایران وسلطنة عمان؛ وذلك فی ضوء التقارب الملحوظ بین البلدین حیال القضایا الاقلیمیية.

وقال ان النهوض بمستوي العلاقات البناءة والقائمة علي توفیر المصالح المشتركة مع الجیران، یشكل من اهم اولویات السیاسة الخارجیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

وفیما نوّه الي المجالات الاقتصادیة لتطویر اواصر التعاون الثنائی فی مجالات الطاقة وترانزیت السلع، اكد امین المجلس الاعلي للأمن القومی الایرانی ان الاستثمارات المشتركة والهادفة الي ترسیخ البني التحتیة فی المجالات المالیة والنقل والموانئ، قادرة علي تعزیز الطاقات التجاریة وفی مختلف المجالات داخل المنطقة وایضا الوصول الي الاسواق المستهدفة.

واكد امین المجلس الاعلي للامن القومی الایرانی علي السیاسیة المبدئیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی مجال تعزیز العلاقات القائمة علي التعاون وضبط النفس والتفاهم مع دول الجوار؛ مصرحا ان عددا من بلدان المنطقة ولسبب ابتعادهم عن معاییر الحكمة تنتهج العنجهیة واسالیب متسرعة فی سیاساتها؛ مما یعرض الأمن وعملیة ادارة الازمات الاقلیمیة الي تحدیات جادة.

وفیما اعرب عن قلقه من استمرار عملیات القتل بحق النساء والاطفال الیمنیین اثر غارات المقاتلات المعتدیة السعودیة والاماراتیة، و ایضا الوضع الكارثی الذی یعانی منه الشعب المظلوم فی هذا البلد، قال الامیرال شمخانی ان المواقف والرؤي المشتركة الایرانیة والعمانیة قبال الازمة فی الیمن والتی ترتكز علي انهاء فوری للحرب وتطبیق وقف اطلاق النار ورفع الحصار وایصال المساعدات الانسانیة واجراء حوار یمنی – یمنی بهدف تاسیس هیكلة سیاسیة جدیدة، هی مواقف متناغمة مع آراء ومطالب الشعب الیمنی .

وتابع القول، انه لا یوجد حل عسكری للازمة الیمنیة؛ مردفا ان السبیل الوحید یكمن فی العودة الي الاستقرار والامن فی هذا البلد، وایضا تحكیم المبادرات السیاسیة بما یضمن مشاركة جمیع التیارات السیاسیة والقومیة التی تحظي بقاعدة شعبیة فی الیمن.

واعرب امین المجلس الاعلي للامن القومی الایرانی عن استنكاره للمحاولات المستمرة من جانب بعض الدول والتی ترمی الي اثارة مناخ تسوده الخلافات السیاسیة والامنیة الناجمة عن نظام ثنائی القطبیة فی المنطقة؛ مضیفا ان الامن فی منطقة الخلیج الفارسی والمنطقة اجمع یتحقق فقط عبر نظام متعدد القطبیة والابتعداد عن ای نوع من محاولات اثارة التوترات وانما التوجه الي اعداد نماذج قائمة علي المشاركة الاقلیمیة المسؤولة والشاملة .

واكد شمخانی قائلا، ان ما تقوم به الولایات المتحدة من انتهاك للعهود قبال الاتفاق النووی الدولی وسیاسة الانبطاح الاوربی حیال ذلك، خیر دلیل علي ضرورة تركیز البلدان الاقلیمیة علي اتخاذ حلول اقلیمیة بهدف تسویة المشاكل والتحدیات.

وشدد علي ان الجمهوریة الاسلامیة سترد بالشكل المناسب علي نقض العهد المتكرّر من جانب الولایات المتعهدة قبال الاتفاق النووی؛ ولن تقبل بای تغییر او تفسیر او اجراء جدید من شانه ان یقوض هذا الاتفاق.

وفیما حذر اوروبا من الوقوع فی شبك امریكا والكیان الصهیونی والرضوخ للاستفزازاتهما بذریعة الحفاظ علي الاتفاق النووی، قال الامیرال شمخانی ان القدرات الدفاعیة وخاصة البرنامج الصاروخی الایرانی الردعی سیتواصل فی سیاق الضرورات الامنیة وبشكل حازم دون ان تؤثر الزوبعات الاعلامیة والسیاسیة المفتعلة علي هذا المسار.

من جانبه، قال وزیر الدولة للشؤون الخارجیة العمانی یوسف بن علوی، خلال اللقاء مع امین المجلس الاعلي للامن القومی الایرانی، ان بلاده تري فی ایران دوما البلد الصدیق والشریك والجار الذی یمكن الاعتماد علیه؛ مضیفا ان سلطنة عمان تثمّن دور الجمهوریة الاسلامیة فی ترسیخ الاستقرار والامن داخل المنطقة.

وفیما نوه الي المكانة الستراتیجیة والطاقات العلمیة والتقنیة والصناعیة والمالیة التی یحظي بها البلدان، قال بن علوی ان مسقط وطهران مقبلتان علي افاق تعاون اقتصادیة واعدة تتیح لهما التوصل الي اسواق صادرات جدیدة.

وقال الوزیر العمانی ان الظروف متاحة حالیا لتقلیل الفجوة غیر المبررة بین العلاقات السیاسیة والتعاون الاقتصادی القائم بین ایران وسلطنة عمان.

و وصف بن علوی استخدام الاسالیب العسكریة لتفیذ المطالب السیاسیة بانها اسالیب مرفوضة؛ مضیفا ان التجارب علي مدي السنوات الاخیرة والتی رافقها دمار كبیر للثروات الانسانیة والمالیة داخل البلدان الاقلیمیة، تشیر الي ضرورة انتهاج الحوار بدیلا عن العنف والسبیل العسكری.

انتهي ** ح ع

