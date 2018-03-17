مساعد قائدالقوات البحرية في الجيش: علي استعداد كامل لتأمين مصالح البلاد

بندر عباس /17 آذار/مارس/إرنا- أكد مساعد قائد القوة البحرية والإستراتيجية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأميرال تورج حسين مقدم الإستعداد الكامل لتأمين مصالح البلاد.

وخلال مراسم استقبال مجموعة السفن البحرية الخمسين اليوم السبت أشار الأميرال تورج حسين مقدم الي التواجد المستمر للقطعات البحرية الإيرانية في المياه الدولية وقال: إن علي الأعداء أن يعلموا أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مصممة علي الدفاع عن المصالح الوطنية للبلاد مشيراً إلي أن هذه القوات لا تخشي أبداً التهديدات التي يطلقها الأعداء في هذا المجال.
وأشار إلي إنه ومنذ عام 2008 قامت القوات البحرية بإرسال 50 مجموعة سفن بحرية الي منطقة خليج عدن وغيرها من المناطق الأخري لتقديم الدعم والمساندة لأكثر 4 آلاف سفينة تجارية وناقلة نفط مشيراً إلي إن القوات الإيرانية قدمت إلي حد الآن مساعدات لـ 27 سفينة أجنبية.
وأضاف: نحن جميعاً مصممون علي الدفاع عن حدود البلاد مشيراً إلي أن الأمن الشامل والمثالي الذي تتمتع به إيران رهن بالقرارات الحكيمة للقائد العام للقوات المسلحة ودماء الشهداء.
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مساعد قائدالقوات البحرية في الجيش: علي استعداد كامل لتأمين مصالح البلاد

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