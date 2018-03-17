في مقابلة مع إرنا؛

وزير الخارجية البريطاني الأسبق: سوف تندم الولايات المتحدة إن خرجت من الإتفاق النووي

يلندن /17 آذار/مارس/إرنا- أكد وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو ضرورة الإتفاق النووي لرفع قلق الغرب إزاء البرنامج النووي الإيراني قائلاً: سوف تندم الولايات المتحدة إن خرجت من الإتفاق النووي.

وفي مقابلة مع إرنا اليوم السبت أشار سترو إلي المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 5+1 وقال: بعد فشل المفاوضات النووية عام 2005 تمكنت إيران من الحصول علي 800 جهاز طرد مركزي وعندما عاد الطرفان إلي طاولة المفاوضات وصلت أجهزة الطرد المركزي الإيرانية إلي 18 ألف جهاز.
وقال: إن القدرات الإيرانية في مجال التقنية النووية بلغت مستو بحيث إن خرجت الولايات المتحدة عن الإتفاق النووي فإنها ستندم بالتأكيد.
واضاف : إن الرئيس الأمريكي يقول إنه يسعي إلي الإطمئنان من ناحية أهداف إيران النووية وهذا ما يحققه الإتفاق النووي بالضبط.
وأعرب سترو عن قلقه من مواقف وزير الخارجية المقترح مايك بامبو المعارضة لإيران وقال: علي الأطراف الأوروبية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا أن تعمل كثيراً من أجل أن تقنع الولايات المتحدة بأن الخروج من الإتفاق النووي ليس بالقرار الصائب.
وأشار إلي ان السبب الرئيس في معارضة ترامب للإتفاق النووي هو إتفاقه مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو والجماعات المتطرفة في الحزب الجمهوري مشيراً إلي أن هؤلاء لا يملكون أي أطلاع علي مفاد الإتفاق النووي.
وأضاف: لو كان ترامب قد راجع الإتفاق النووي لأصيب بالدهشة إلا إنه عرف بعدم قيامه بمثل هذه الأعمال.
وقال سترو: علي الأطراف الأوروبية أن تستفيد من الفرصة المتبقية حتي مايو آيار القادم كي تطمئن بتمديد واشنطن تعليق الحظر النووي علي إيران.
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وزير الخارجية البريطاني الأسبق: سوف تندم الولايات المتحدة إن خرجت من الإتفاق النووي

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