الرئيس روحاني يهنئ نظيره الصيني بانتخابه لولاية رئاسية ثانية

طهران/17 آذار/مارس/إرنا- هنأ رئيس الجمهورية حجة الإسلام 'حسن روحاني' نظيره الصيني 'شي جين بينغ' لإنتخابه لولاية رئاسية ثانية؛ معبرا عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وبكين في شتي المجالات أكثر من ذي قبل خلال الفترة الجديدة لتوليه المهام الرئاسية.

وعبر الرئيس روحاني في برقية تهنئة بعث بها اليوم السبت الي شي جين بينغ، عن أحرّ تهانيه لإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.
وجاء في جانب من هذه البرقية، انه خلال الفترة الرئاسية السابقة من حكمكم، تمكنت إيران والصين من تحقيق إنجازات هامة وجديدة في شتي المجالات وان العلاقات الثنائية بين إيران والصين، حققت تقدما ملحوظا في مسار الوصول الي المكانة الستراتيجية المنشودة.
وأكد الرئيس روحاني، انه خلال الزيارة الهامة والتاريخية التي قام بها شي جين بينغ خلال العام 2016 الي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم إتخاذ خطوات هامة في منحي الإرتقاء بالعلاقات الثنائية؛ معبرا عن أمله في الرقي بهذه العلاقات بمختلف المجالات أكثر من ذي قبل خلال الفترة الجديدة لتوليه المهام الرئاسية.
وتمني الرئيس روحاني في ختام البرقية، دوام الصحة والمزيد من التوفيق للرئيس الصيني شي جين بينغ، وبالسعادة للشعب الصيني.
يذكر، ان شي جين بينغ اختير من قبل الكونغرس الصيني اليوم السبت وللمرة الثانية رئيسا للصين، بإجماع الآراء وبما يبلغ 2970 صوتا موافقا.
إنتهي**أ م د/ ح ع**



برچسب ها

سياسي

حسن روحاني

برقية تهنئة

الرئيس الصيني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الرئيس روحاني يهنئ نظيره الصيني بانتخابه لولاية رئاسية ثانية

معظم المشاهدات

برلمانی عراقی: زیارة بن سلمان المرتقبة للعراق غیر مرحب بها

برلمانی عراقی: زیارة بن سلمان المرتقبة للعراق غیر مرحب بها

زیارة بن علوی لطهران تأتی فی اطار العلاقات الثنائیة

المتحدث باسم الخارجیة فی تصریح لارنا:

زیارة بن علوی لطهران تأتی فی اطار العلاقات الثنائیة

آیة الله خاتمی: دعم فلسطین یاتی فی سیاق الدفاع عن الثورة الاسلامیة

آیة الله خاتمی: دعم فلسطین یاتی فی سیاق الدفاع عن الثورة الاسلامیة

تدشين 30 مشروعا براسمال قدره 3.3 مليار دولار هذا العام

نائب وزير الصناعة:

تدشين 30 مشروعا براسمال قدره 3.3 مليار دولار هذا العام

بدء اعمال اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة في فيينا

بدء اعمال اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة في فيينا

أحدث الأخبار

وزير الخارجية البريطاني الأسبق: سوف تندم الولايات المتحدة إن خرجت من الإتفاق النووي

في مقابلة مع إرنا؛

وزير الخارجية البريطاني الأسبق: سوف تندم الولايات المتحدة إن خرجت من الإتفاق النووي

الرئيس روحاني يهنئ نظيره الصيني بانتخابه لولاية رئاسية ثانية

الرئيس روحاني يهنئ نظيره الصيني بانتخابه لولاية رئاسية ثانية

ايران والبوسنة تبحثان سبل تسهيل الزيارات بين رعايا البلدين

ايران والبوسنة تبحثان سبل تسهيل الزيارات بين رعايا البلدين

روحاني يعزي اردوغان بحادث تحطم الطائرة التركية

روحاني يعزي اردوغان بحادث تحطم الطائرة التركية

عمار الحكيم : العراق يمكن أن يلعب دوراً محورياً في الحوار بين ايران والسعودية

عمار الحكيم : العراق يمكن أن يلعب دوراً محورياً في الحوار بين ايران والسعودية

موضوعات مرتبط