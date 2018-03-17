الرئيس روحاني يهنئ نظيره الصيني بانتخابه لولاية رئاسية ثانية

وعبر الرئيس روحاني في برقية تهنئة بعث بها اليوم السبت الي شي جين بينغ، عن أحرّ تهانيه لإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.

وجاء في جانب من هذه البرقية، انه خلال الفترة الرئاسية السابقة من حكمكم، تمكنت إيران والصين من تحقيق إنجازات هامة وجديدة في شتي المجالات وان العلاقات الثنائية بين إيران والصين، حققت تقدما ملحوظا في مسار الوصول الي المكانة الستراتيجية المنشودة.

وأكد الرئيس روحاني، انه خلال الزيارة الهامة والتاريخية التي قام بها شي جين بينغ خلال العام 2016 الي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم إتخاذ خطوات هامة في منحي الإرتقاء بالعلاقات الثنائية؛ معبرا عن أمله في الرقي بهذه العلاقات بمختلف المجالات أكثر من ذي قبل خلال الفترة الجديدة لتوليه المهام الرئاسية.

وتمني الرئيس روحاني في ختام البرقية، دوام الصحة والمزيد من التوفيق للرئيس الصيني شي جين بينغ، وبالسعادة للشعب الصيني.

يذكر، ان شي جين بينغ اختير من قبل الكونغرس الصيني اليوم السبت وللمرة الثانية رئيسا للصين، بإجماع الآراء وبما يبلغ 2970 صوتا موافقا.

إنتهي**أ م د/ ح ع**

