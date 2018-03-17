ايران والبوسنة تبحثان سبل تسهيل الزيارات بين رعايا البلدين

وأكد تشيغي في اللقاء الذي حضره السفير الايراني في سراييفو، استعداد ايران لاستضافة السياح البوسنيين، وقال ان المشتركات الثقافية بين الشعبين توفر الارضية لتبادل السياح وتسهيل اصدار التأشيرات وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بدوره أكد مساعد وزير الخارجية البوسني في الشؤون القنصلية والقانونية علي حرص بلاده لتطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية خاصة علي الصعيد الاقتصادي والتجاري.

وأدرجت وزارة الخارجية البوسنية، موضوع تسهيل اصدار التأشيرات للمواطنين الايرانيين وتعمل علي التنسيق مع المؤسسات المعنية بهذا الشان.

انتهي** 2344

