ملتقي الحوار بين الاسلام و البوذية يوكد علي دور علماء الدين في تعزيز السلام في العالم

كوالالمبور/17آذار/مارس/ارنا- المشاركون في ملتقي 'الجولة الثالثة من الحوار بين الاسلام و البوذية' في تايلندا، اصدروا بيانيا اعلنوا فيه ان زعماء الدين في العالم يلعبون دورا مهما في ارساء أسس السلام في كافة انحاء العالم.

واقيم الملتقي الذي عقد قبل يومين في جامعة تشولالانغ كورن في العاصمة التايلندية بانكوك برعاية الملحقية الثقافية الايرانية لدي بانكوك.
وشارك في الملتقي عدد من المسؤولين الايرانيين بمن فيهم ممثل مكتب الولي الفقية في شؤون الحج 'جواد مظلومي' الي جانب عدد من زعماء الدين البوذيين من ميانمار و سريلانكا.
ودعا المشاركون في الملتقي، زعماء الدين في كافة انحاء العالم الي مناشدة اتباعهم لنبذ اعمال العنف و التطرف بحق اتباع مختلف الاديان.
وجاء في البيان ان الدين يلعب دورا فاعلا في الحل السلمي للمشكلات كونه يؤكد علي التعاليم الدينية و الاخلاقية و ارساء الامن و السلام .
وشدد المشاركون علي عدم مصداقية التفاسير الخاطئة عن الاسلام و البوذية والتي توحي بدعمهما للعنف و التطرف .
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ملتقي الحوار بين الاسلام و البوذية يوكد علي دور علماء الدين في تعزيز السلام في العالم

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