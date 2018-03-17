مصادرالمغنسيوم في ايران تؤهلها لتصبح قطبا لانتاجه في العالم

وتزخر بعض المحافظات الايرانية بما فيها اذربيجان الشرقية وكرمانشاه و همدان (شمال غرب) و فارس (جنوب) و كرمان (وسط) بمصادر المغنسيوم.

واهمية هذا المعدن تكمن في انه يسمي 'معدن المستقبل في العالم' وتعتبره الدول الاوربية ضمن الخامات و المعادن الاستراتيجية.

ويمكن استبدال مختلف المعادن بما فيها الصلب والحديد الزهر والالومينيوم بالمغنسيوم كونه يتميز بالوزن الخفيف والخواص الميكانيكية والمقاومة امام الحرارة.

وتتمتع ايران بالبني التحتية اللازمة لانتاج المغنسيوم بما فيها البنية التحتية للنقل البري والقوي العاملة الشابة و الماهرة.

اضافه إلي ذلك فان ايران تزخر بالمصادر المنجمية وطاقات كبيرة وموقعها الجيوسياسي المناسب في العالم و هذه الميزات تؤهلها لتكون احد اقطاب صناعة الطاقة في الشرق الاوسط و كذلك العالم.

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