اخلاء المبني السابق للسفارة الايرانية في بون من اشخاص انتهازيين

طهران/ 17 اذار/ مارس/ ارنا - قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان الشرطة الألمانية قامت باخلاء المبني السابق للسفارة الايرانية في بون من اشخاص كانوا قد أقاموا فيه بصورة غير شرعية، وسلمت المبني الي القنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية في فرانكفورت.

واضاف بهرام قاسمي اليوم السبت : في عمليات مباغتة نفذتها الشرطة الألمانية، تم اخلاء المبني السابق للسفارة الايرانية في بون، من اشخاص كانوا قد أقاموا بصورة غير شرعية في داخل المبني، وسلمته الي القنصلية الايرانية في فرانكفورت.
واوضح قاسمي ان هؤلاء الاشخاص الانتهازيين وعددهم اربعة، استغلوا شغور المبني خلال السنوات الاخيرة وتسللوا الي المبني بشكل غير قانوني وأقاموا فيه.
يذكر ان هذا المبني كان مقرا للسفارة الايرانية في بون عندما كانت عاصمة لالمانيا، وبعد تغيير العاصمة الألمانية الي برلين، بقي المبني خاليا .
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اخلاء المبني السابق للسفارة الايرانية في بون من اشخاص انتهازيين

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