روسیا : علی طرفی الاتفاق ضمان الظروف المناسبة للتعاون الاقتصادی - التجاری والمالی المثمر مع إیران

طهران/ 17 اذار/ مارس/ ارنا - أعلنت الخارجیة الروسیة أن جمیع الدول التی شاركت أمس فی جلسة للجنة المشتركة بین 'السداسیة' الدولیة وإیران أكدت التزام طهران بالتعهدات التی قطعتها فی إطار الاتفاق النووی.

وقالت الخارجیة فی بیان صدر الجمعة: 'عقدت یوم 16 مارس فی فیینا جلسة للجنة المشتركة بین دول 'السداسیة' وإیران بالتنسیق من قبل الاتحاد الأوروبی.. رحب خلالها جمیع المشاركین بتنفیذ إیران التام لالتزاماتها فی إطار خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووی الإیرانی)، وهو ما تؤكده الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بانتظام'.
وأضافت: 'إن ذلك دلیل مباشر علي أن خطة العمل الشاملة المشتركة تعمل فیما یتعلق بضمان الطابع السلمی الخالص لبرنامج إیران النووی'.
وأكد بیان الخارجیة أن 'اللجنة المشتركة بین السداسیة وإیران لا تزال الآلیة الوحیدة المخولة بالنظر فی مدي تطبیق بنود خطة العمل المشتركة الشاملة، التی صادق قرار مجلس الأمن الدولی رقم 2231 علیها'.
وشدد الجانب الروسی علي أن 'انتهاك المبادئ المنصوص علیها فی الاتفاق والانحراف عن فلسفته الأساسیة سیضر، حتما، نظام عدم انتشار الأسلحة النوویة'، داعیا جمیع القوي العاقلة إلي التوحد حول الاتفاق خدمة لمصالح السلم والاستقرار فی العالم.
وتابعت الخارجیة الروسیة أن 'المشاركین فی الاجتماع أكدوا أن وفاء إیران بالجزء 'النووی' للاتفاق یجب أن یترافق مع تنفیذ الأطراف الموقعة علي الاتفاق، وبصورة نزیهة وشاملة، لالتزاماتها بشأن ضمان الظروف المناسبة للتعاون الاقتصادی - التجاری والمالی المثمر مع إیران وأیضا ضمان تعزیز التفاعل فی مجال الاستخدام السلمی للطاقة النوویة'.
وأشارت الوزارة إلي أن 'التوازن الدقیق بین أركان الاتفاق یشكل أساسا للتطبیق الناجح والمستدام لبنوده'.
المصدر: وزارة الخارجیة الروسیة
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روسیا : علی طرفی الاتفاق ضمان الظروف المناسبة للتعاون الاقتصادی - التجاری والمالی المثمر مع إیران

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