روسیا تطرد 23 دبلوماسیا من السفارة البریطانیة فی موسكو

واعلنت وزارة الخارجیة الروسیة، الیوم السبت، أن 23 دبلوماسیا بریطانیا 'غیر مرغوب فیهم فی البلاد' وتطالب مغادرتهم روسیا فی غضون أسبوع.

كما أعلنت الخارجیة الروسیة أن موسكو تسحب موافقتها بشأن افتتاح قنصلیة بریطانیة فی سان بطرسبورغ.

وكانت الحكومة البریطانیة، قد طردت الأربعاء، 23 دبلوماسیا روسیا من الأراضی البریطانیة، إثر اتهامها للحكومة الروسیة بمحاولة اغتیال الجاسوس الروسی سیرغی سكریبال .

وأشارت الخارجیة الروسیة إلي أنها أصدرت قرارا بتعلیق أنشطة المجلس الثقافی البریطانی فی الاتحاد الروسی، بسبب الوضع غیر المستقر للمجلس.

وحذرت الخارجیة الروسیة بریطانیا من أنها تحتفظ بحق الرد، فی حال تم اتخاذ إجراءات 'انتقامیة' أخري غیر ودیة جدیدة تجاه روسیا.

انتهي** 2344

