ايران تشارك في معرض باريس الدولي للكتاب

طهران/ 17 اذار/ مارس/ ارنا - انطلق أمس الجمعة أعمال معرض باريس الدولي للكتاب في دورته الـ38، بمشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ويضم الجناح الايراني بمساحة 60 مترمربع، 700 عنوان كتاب ايراني، ويهدف الي تعريف صناعة النشر الايرانية ودعوة دور النشر الأجنبية للمشاركة في معرض طهران الدولي للكتاب وتعريف الخطط الداعمة لوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي (غرنت) .
ويحضر المؤلفان المنتخبان في مهرجان كتاب العام الايراني، محمد رضا شرفي خبوشان ومريم جهاني برفقة المصور الايراني المعروف رضا دالوند، في الجناح الايراني لعقد الاجتماعات والورشات المختلفة.
علماً ان العاصمة الفرنسية، تحتضن الدورة 38 من معرض باريس الدولي للكتاب، أحد أهم المناسبات الأدبية في أوروبا والعالم، خلال الفترة من 16 حتي 19 مارس 2018، بمشاركة أكثر من 1250 من دور النشر الفرنسية والعربية والعالمية.
ويتوقع أن تقام الدورة بتوافد جماهيري يفوق 150 ألف شخص، وما يزيد عن 3000 كاتب من مختلف أنحاء العالم، و30 ألف من المهنيين والعاملين في قطاع النشر، يُشاركون في المئات من الفعاليات الثقافية التي تتضمن حوارات وندوات وحفلات توقيع، ولقاءات مفتوحة مع الجمهور.
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ايران تشارك في معرض باريس الدولي للكتاب

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