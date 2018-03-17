'الفيفا' يعتمد قانونا جديدا في كأس العالم 2018 إلي جانب 'تقنية الفيديو'

طهران/ 17 اذار/ مارس/ ارنا - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' عن إقراره لمجموعة من القوانين الجديدة خلال اجتماع المجلس التنفيذي لـ'الفيفا' والذي عقد في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' قانونا يسمح بإجراء تبديل رابع.
وصرح 'الفيفا' بأنه سيسمح للمنتخبات بإجراء هذا التغيير فقط في حال وصول المباريات إلي الأشواط الإضافية.
وأكد 'الفيفا' أن هذه القانون سيدخل حيز التنفيذ بدء من بطولة كأس العالم 2018 والمقررة في روسيا صيف العام الحالي.
وإلي جانب هذا القانون أقر عددا من القرارات التي تتعلق باستخدام 'تقنية الفيديو' في الحالات التحكيمية المثيرة، حيث سيستطيع حكم المباراة الإستفادة من هذا القانون في التدقيق بصحة الأهداف المشكوك بها وحالات الإعاقة بالإضافة لحالات التسلل.
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