'الفيفا' يعتمد قانونا جديدا في كأس العالم 2018 إلي جانب 'تقنية الفيديو'

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' قانونا يسمح بإجراء تبديل رابع.

وصرح 'الفيفا' بأنه سيسمح للمنتخبات بإجراء هذا التغيير فقط في حال وصول المباريات إلي الأشواط الإضافية.

وأكد 'الفيفا' أن هذه القانون سيدخل حيز التنفيذ بدء من بطولة كأس العالم 2018 والمقررة في روسيا صيف العام الحالي.

وإلي جانب هذا القانون أقر عددا من القرارات التي تتعلق باستخدام 'تقنية الفيديو' في الحالات التحكيمية المثيرة، حيث سيستطيع حكم المباراة الإستفادة من هذا القانون في التدقيق بصحة الأهداف المشكوك بها وحالات الإعاقة بالإضافة لحالات التسلل.

انتهي** 2344

