زیارة بن علوی لطهران تأتی فی اطار العلاقات الثنائیة

واشار بهرام قاسمی فی حدیث مع مراسل ارنا الیوم السبت، الي العلاقات البناءة بین طهران ومسقط، وقال ان البلدین یتشاوران حول العدید من القضایا علي مر السنوات الماضیة ویسعیان لارتقاء العلاقات الثنائیة.

وتطرق المتحدث باسم الخارجیة الي الدور الایجابی لسلطنة عمان فی السلام والاستقرار بالمنطقة، مضیفا بان زیارة السید علوی نظمت لمتابعة القضایا الاقتصادیة الثنائیة بحیث انه سیلتقی وفضلا عن المسؤولین السیاسیین والبرلمانیین، محافظ البنك المركزی ومدراء ومسؤولی الشركات فی القطاعین الحكومی والخاص خلال هذه الزیارة.

ونفي قاسمی، أی تكهنات حول ارتباط هذه الزیارة بزیارة وزیر الدفاع الامریكی جیمز متیس لعمان وقال : رغم ان عمان لدیها علاقات طیبة جدا مع العدید من الدول، الا ان زیارة السید یوسف بن علوی الي طهران، لاعلاقة لها ابدا بزیارة متیس للسلطنة.

وردا علي سؤال فی ان بعض وسائل الاعلام ربطت هذه الزیارة بالاتفاق النووی والتطورات فی امیركا، اوضح قاسمی انه لایوجد أی ارتباط بین هذه القضایا ، وهذه المزاعم مجرد تكهنات أعلامیة، وأنا انفی بقوة أی صلة بین هذه المواضیع.

واشار الي ان ایران وعمان تتعاوننان حول مجموعة واسعة من القضایا المختلفة، وكلا الطرفین یسعیان الي الاستفادة من الامكانیات المتاحة لتمتین التعاون الاقتصادی والتجاری والمصرفی والمالی.

ووصل وزیر الخارجیة العمانی یوسف بن علوی الی طهران مساء الجمعة لاجراء محادثات مع المسؤولین الایرانیین.

انتهي** 2344

