السلع الاستثمارية والوسيطة تشكل 76 % من الواردات الايرانية

واضاف «محمدرضا ايزديان» اليوم السبت في تصريح لمراسل ارنا، ان قيمة واردات السلع الوسيطة بلغت 28.5 مليار دولار والسلع الاستثمارية 7.5 مليار دولار في الاشهر الـ11 الماضية.

السلع الاستثمارية والتي تشمل المكائن الصناعية تستخدم في إنتاج القيمة المضافة وإنتاج المنتجات الاخري، فيما تستخدم السلع الوسيطة كمدخلات انتاج للوحدات الانتاجية.

وصرح ايزديان بان حصة السلع الاستهلاكية من مجموع واردات البلاد 18.2 بالمائة، ومن أبرز السلع الاستهلاكية الذرة الحيوانية والرز والحبوب.

وقال ان مجموع الواردات الايرانية خلال الاشهر الـ11 الماضية بلغت 47.6 مليار دولار وبزنة 34 مليون طن لتسجل زيادة بنسبة 23.6 بالمائة من حيث القيمة و13

بالمائة من حيث الوزن مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالدول الثلاث الأولي المصدرة لايران، اشار ايزديان الي الصين بـ،11.5 مليار دولار والامارات 8.7 مليار دولار وكوريا الجنوبية 3ز3 مليار دولار.

اما الدول الاخري التي تستورد ايران منها هي تركيا 2.8 مليار دولار والمانيا 2.6 مليار دولار وسويسرا 1.9 مليار دولار والهند 1.9 مليار دولار وفرنسا 1.6 مليار دولار وهولندا 1.3 مليار دولار وايطاليا 1.3 مليار دولار .

وبشان الصادرات الايرانية، تحتل الصين المرتبة الأولي باستيراد 20 بالمائة من صادرات ايران غير النفطية، و24 بالمائة من مجموع الواردات الايرانية، والامارات 14 بالمائة من مجموع الصادرات الايرانية و18 بالمائة من مجموع الواردات الايرانية.

انتهي** 2344

