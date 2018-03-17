الصمت الانتخابي يعم روسيا

طهران/ 17 اذار/ مارس/ ارنا - عشية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة غدا الموافق للـ18 من مارس، بدأ في عموم الأراضي الروسية اليوم السبت ما يسمي بيوم الصمت الانتخابي.

ووفقا للقانون، بدأ سريان الصمت الانتخابي هذا العام في منذ منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي في كل من مناطق البلاد، ما يعني أن الصمت بدأ في مناطق الشرق الأقصي الروسي قبل 9 ساعات من انطلاقه في العاصمة موسكو.
وشأنها شأن عدد كبير من دول العالم، تتبع روسيا تقليد يوم الصمت الانتخابي، لمنح الناخبين فترة للتريث والتدبر في اختيار أي من المرشحين، واتخاذ القرار النهائي في هدوء بعيدا عن ضغوط الحملات الانتخابية.
ويمنع خلال هذا اليوم أي دعاية انتخابية لأي من المرشحين عبر وسائل الإعلام والإنترنت، أو عقد المؤتمرات أو الندوات أو رفع الشعارات تأييدا لمرشح دون سواه، فيما يسمح بإبقاء الشعارات واللافتات الدعائية المعلقة سابقا، شرط ألا تكون علي مسافة أقل من 50 مترا عن مراكز الاقتراع.
وسبقت يوم الصمت الانتخابي حملة انتخابية استمرت ثلاثة أشهر وتنافس خلالها 8 مرشحين علي شغل منصب الرئاسة الروسية لولاية مدتها 6 سنوات.
المصدر: وكالات
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الصمت الانتخابي يعم روسيا

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