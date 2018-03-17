سفير ايران لدي تايلندا: ايران تؤكد علي عدم اللجوء الي العنف والتطرف

كوالالمبور/17اذار/مارس/ارنا- أكد سفير ايران لدي تايلندا 'محسن محمدي' ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد دوما علي الحد من العنف مشيرا بذلك الي مصادقة الجمعية العامة للامم المتحدة علي اقتراح الرئيس حسن روحاني في عام 2013 بشان عالم خال من العنف و التطرف.

جاءت تصريحات محمدي هذه أمام الملتقي الثالث 'للحوار بين الاسلام والبوذية ' الذي اقيم في جامعة تشولالانغ بالعاصمة التايلندية بانكوك.
وتابع السفير محمدي قائلا، ان ايران تؤكد علي تعزيز العلاقات الودية علي اساس المشتركات الدينية والقيم الانسانية وعدم اللجوء الي العنف و التطرف.
واعرب عن اسفه لما يواجه المجتمع الدولي من العنف والتطرف بسبب النزاعات الدينية و الطائفية و كذلك انتشار العنف والكراهية في مختلف نقاط العالم معربا عن اعتقاده بان الحوار هو الطريق الوحيد لتسوية هذه المشاكل.
واضاف ان الاسلام و البوذية من الاديان المعتدلة تحمل رسالة الحد من التطرف لارساء اسس السلام في العالم.
يذكر ان الملتقي الثالث للحوار بين الاسلام و البوذية بدأ اعماله قبل يومين برعاية الملحقية الثقافية في السفارة الايرانية في تايلندا وبالتعاون مع جامعة تشولالانغ واستمر حتي امس الجمعة.
انتهي**1110**2344



برچسب ها

سياسي

تايلندا

العنف والتطرف

الحوار

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سفير ايران لدي تايلندا: ايران تؤكد علي عدم اللجوء الي العنف والتطرف

معظم المشاهدات

برلمانی عراقی: زیارة بن سلمان المرتقبة للعراق غیر مرحب بها

برلمانی عراقی: زیارة بن سلمان المرتقبة للعراق غیر مرحب بها

آیة الله خاتمی: دعم فلسطین یاتی فی سیاق الدفاع عن الثورة الاسلامیة

آیة الله خاتمی: دعم فلسطین یاتی فی سیاق الدفاع عن الثورة الاسلامیة

بدء اعمال اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة في فيينا

بدء اعمال اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة في فيينا

دراسة تراخيص القسم الجوي OFAC في اجتماع فيينا

مديرة عام 'الايرانية':

دراسة تراخيص القسم الجوي OFAC في اجتماع فيينا

تدشين 30 مشروعا براسمال قدره 3.3 مليار دولار هذا العام

نائب وزير الصناعة:

تدشين 30 مشروعا براسمال قدره 3.3 مليار دولار هذا العام

أحدث الأخبار

`الفيفا` يعتمد قانونا جديدا في كأس العالم 2018 إلي جانب `تقنية الفيديو`

'الفيفا' يعتمد قانونا جديدا في كأس العالم 2018 إلي جانب 'تقنية الفيديو'

زيارة بن علوي الي طهران تأتي في اطار العلاقات الثنائية

المتحدث باسم الخارجية في تصريح لارنا:

زيارة بن علوي الي طهران تأتي في اطار العلاقات الثنائية

السلع الاستثمارية والوسيطة تشكل 76 % من الواردات الايرانية

السلع الاستثمارية والوسيطة تشكل 76 % من الواردات الايرانية

الصمت الانتخابي يعم روسيا

الصمت الانتخابي يعم روسيا

سفير ايران لدي تايلندا: ايران تؤكد علي عدم اللجوء الي العنف والتطرف

سفير ايران لدي تايلندا: ايران تؤكد علي عدم اللجوء الي العنف والتطرف

موضوعات مرتبط