سفير ايران لدي تايلندا: ايران تؤكد علي عدم اللجوء الي العنف والتطرف

جاءت تصريحات محمدي هذه أمام الملتقي الثالث 'للحوار بين الاسلام والبوذية ' الذي اقيم في جامعة تشولالانغ بالعاصمة التايلندية بانكوك.

وتابع السفير محمدي قائلا، ان ايران تؤكد علي تعزيز العلاقات الودية علي اساس المشتركات الدينية والقيم الانسانية وعدم اللجوء الي العنف و التطرف.

واعرب عن اسفه لما يواجه المجتمع الدولي من العنف والتطرف بسبب النزاعات الدينية و الطائفية و كذلك انتشار العنف والكراهية في مختلف نقاط العالم معربا عن اعتقاده بان الحوار هو الطريق الوحيد لتسوية هذه المشاكل.

واضاف ان الاسلام و البوذية من الاديان المعتدلة تحمل رسالة الحد من التطرف لارساء اسس السلام في العالم.

يذكر ان الملتقي الثالث للحوار بين الاسلام و البوذية بدأ اعماله قبل يومين برعاية الملحقية الثقافية في السفارة الايرانية في تايلندا وبالتعاون مع جامعة تشولالانغ واستمر حتي امس الجمعة.

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