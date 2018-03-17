'فيفا' يرفع الحظر عن ثلاثة ملاعب عراقية

وقال رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو في مؤتمر صحفي أقامه بعد اجتماع كونغرس الفيفا عقد في كولمبيا 'فيما يخص الملف العراقي تمت الموافقة علي رفع الحظر عن 3 محافظات ستجري فيها البصرة وكربلاء وأربيل' مبينا ان 'القرار بات بيد الاتحاد الاسيوي'.

وأضاف، ان 'العراق طلب اقامة مباريات دولية ودية في ملاعب بغداد لكن رفض الطلب بسبب الوضع الامني'.

وأكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود عن موافقة الفيفا علي رفع ‏الحظر عن اجراء المباريات الدولية في ملاعب كربلاء والبصرة واربيل ' مبينا ان 'الاتحاد الدولي سيحيل الملف الي الاتحاد الاسيوي'.

انتهي** 2344

