السفير الايراني في الصين:

حجم التبادل التجاري بين ايران والصين بلغ 37 مليار دولار

بكين / 17 اذار /مارس /ارنا-
اعلن السفير الايراني في بكين بان حجم التبادل التجاري بين ايران والصين بلغ 37 مليار دولار خلال العام الماضي 2017 وكان الميزان التجاري لصالح ايران بـ 200 مليون دولار.

وخلال انتخابات هيئة ادارة الغرفة التجارية للايرانيين المقيمين في الصين والتي جرت في بكين قال السفير علي اصغر خاجي، ان حجم التبادل التجاري بين ايران والصين في العام 2017 بلغ 37 مليار دولار من حيث القيمة و 69 مليونا و 700 الف طن من حيث الزنة.
واوضح بان التبادل التجاري شهد زيادة في العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه بـ 7 ملايين و 300 الف طن من حيث زنة و 4 مليارات دولار من حيث القيمة.
واضاف، ان صادرات ايران الي الصين في العام 2017 بلغت 60 مليون طن بقيمة 18 مليارا و 570 مليون دولار.
وحول صادرات النفط الايرانية نوه الي ان هذه الصادرات في العامين 2016 و 2017 تجاوزت 600 الف برميل يوميا اذ بلغت 628 الف برميل كمعدل واضاف، ان احصائيات كانون الثاني / يناير 2018 تشير الي ارتفاع الرقم الي 754 الف برميل يوميا.
وقال ان صادرات ايران غير النفطية الي الصين بلغت في العام الماضي 28 مليونا و 900 الف طن بقيمة 6 مليارات و 700 الف دولار.
واوضح بان اهم صادرات ايران للصين تضمنت البتروكيمياويات والحديد والنحاس فيما كانت اهم وارادتها منها السيارات وصفائح الصلب والمنتوجات الزراعية مثل الصويا اضافة الي الاحذية والالبسة والموبايل.
واشار الي تعاون البلدين في مجال التمويل 'فاينانس' قائلا، ان لنا الان عقودا مع الصين بقيمة 35 مليار دولار في مجال التمويل وهنالك الان 8 مشاريع قيد الاتنفيذ في ايران اعتمادا علي هذا النوع من التمويل.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

ايران والصين

السفير خاجي

حجم التبادل التجاري

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

حجم التبادل التجاري بين ايران والصين بلغ 37 مليار دولار

معظم المشاهدات

برلمانی عراقی: زیارة بن سلمان المرتقبة للعراق غیر مرحب بها

برلمانی عراقی: زیارة بن سلمان المرتقبة للعراق غیر مرحب بها

آیة الله خاتمی: دعم فلسطین یاتی فی سیاق الدفاع عن الثورة الاسلامیة

آیة الله خاتمی: دعم فلسطین یاتی فی سیاق الدفاع عن الثورة الاسلامیة

بدء اعمال اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة في فيينا

بدء اعمال اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة في فيينا

دراسة تراخيص القسم الجوي OFAC في اجتماع فيينا

مديرة عام 'الايرانية':

دراسة تراخيص القسم الجوي OFAC في اجتماع فيينا

تدشين 30 مشروعا براسمال قدره 3.3 مليار دولار هذا العام

نائب وزير الصناعة:

تدشين 30 مشروعا براسمال قدره 3.3 مليار دولار هذا العام

أحدث الأخبار

`الفيفا` يعتمد قانونا جديدا في كأس العالم 2018 إلي جانب `تقنية الفيديو`

'الفيفا' يعتمد قانونا جديدا في كأس العالم 2018 إلي جانب 'تقنية الفيديو'

زيارة بن علوي الي طهران تأتي في اطار العلاقات الثنائية

المتحدث باسم الخارجية في تصريح لارنا:

زيارة بن علوي الي طهران تأتي في اطار العلاقات الثنائية

السلع الاستثمارية والوسيطة تشكل 76 % من الواردات الايرانية

السلع الاستثمارية والوسيطة تشكل 76 % من الواردات الايرانية

الصمت الانتخابي يعم روسيا

الصمت الانتخابي يعم روسيا

سفير ايران لدي تايلندا: ايران تؤكد علي عدم اللجوء الي العنف والتطرف

سفير ايران لدي تايلندا: ايران تؤكد علي عدم اللجوء الي العنف والتطرف

موضوعات مرتبط