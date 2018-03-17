الاتحاد الاوروبي يؤكد علي التنفيذ الكامل للاتفاق النووي والالغاء المستمر للحظر

فيينا / 17 اذار /مارس /ارنا-
اعلنت مندوبة الاتحاد الاوروبي هيلغا شميت في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا الجمعة، تاكيد جميع الاطراف علي التنفيذ المؤثر لجميع اجزاء الاتفاق والتنفيذ المستمر لالغاء الحظر المتعلق بالقضية النووية.

واشار البيان الذي اصدرته شميت الي التقرير العاشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اكد التزام ايران التام بنصوص الاتفاق النووي واضاف، ان اطراف الاتفاق النووي ترحب بتاكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جديد التزام ايران المستمر بتعهداتها.
ونوه البيان الي ان المشاركين تدارسوا بصورة مسهبة العملية المتعلقة بالغاء الحظر في اطار اجتماع فريق العمل الخاص بدراسة بتنفيذ الغاء الحظر، واكد المشاركون ضرورة التنفيذ المستمر لالغاء الحظر المتعلق بالقضية النووية ومن ضمنها التراخيص المتعلقة بالطيران المدني، بحيث توفر امكانية التحقيق المؤثر للمصالح ذات الصلة وفقا لما نص عليه الاتفاق النووي، ويؤكدون كذلك علي الاهمية المستمرة للبحث في مثل هذه الاجتماعات حول اي تحد قد يحصل في هذا المجال.
واوضح البيان بان اجتماع اللجنة المشتركة بحث كذلك تنفيذ الملحق الثالث للاتفاق النووي حول التعاون النووي السلمي، ورحب في هذا الاطار بالاجراءات المتخذة من جانب بعض المشاركين في الاتفاق لدعم هذا الامر.
وقال البيان، ان جميع المشاركين جددوا التزامهم المستمر بتعهداتهم في اطار الاتفاق النووي واكدوا علي ضرورة الاطمئنان لتنفيذ جميع الاجزاء ذات الصلة بالاتفاق مع حسن النية وفي اجواء بناءة.
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الاتحاد الاوروبي يؤكد علي التنفيذ الكامل للاتفاق النووي والالغاء المستمر للحظر

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