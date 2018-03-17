عراقجي يرد علي الاجواء المثارة من جانب وسائل الاعلام الغربية

فيينا / 17 اذار /مارس /ارنا-
رد مساعد الخارجية الايرانية عباس عراقجي علي الاجواء المثارة من جانب وسائل الاعلام الغربية حول ما وصفته باجراءات حظر اوروبية جديدة ضد ايران، مؤكدا بان الاوروبيين يريدون الحفاظ علي الاتفاق النووي والابقاء علي الغاء الحظر.

وفي تصريح ادلي به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء 'ارنا' قبل مغادرته فيينا عائدا الي طهران، مساء الجمعة، قال عراقجي، ان ما طرحه الاوروبيون بجدية سواء في اللقاءات الثنائية او في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي او صرحوا به في البيانات والتصريحات الرسمية والعامة هو انهم يريدون الحفاظ علي الاتفاق النووي بقوة وهم علي علم بانه ينبغي وفقا للاتفاق بقاء جميع حالات الغاء الحظر وان تنتفع ايران من مزايا الاتفاق.
وقال مساعد الخارجية الايرانية في الوقت ذاته، انه لو حاولت بعض الدول الاوروبية احيانا اتخاذ اجراءات كفرض اجراءات حظر غير نووية ضد ايران من اجل ارضاء الرئيس الاميركي فانهم يكونون قد ارتكبوا خطأ كبيرا في الحسابات وسيرون تاثيره المباشر علي الاتفاق النووي واستمراره.
واكد عراقجي انه من الافضل للدول الاوروبية مثلما عملت لغاية الان ان تسعي لحث اميركا علي التزام اميركا المستمر بتعهداتها في الاتفاق النووي وتنفيذه بجميع اجزائه مع حسن النية وفي اجواء بناءة، لانه لا يمكن تصور اي طريق اخر لصون الاتفاق غير الالتزام التام من جانب اميركا وسائر اطراف الاتفاق بجميع تعهداتها.
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عراقجي يرد علي الاجواء المثارة من جانب وسائل الاعلام الغربية

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